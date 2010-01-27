Türkiye İsrail'i bir kez daha uyardı

Türkiye, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), İsrail'i Filistinliler'e yönelik politikası ve uygulamaları nedeniyle bir kez daha ''güçlü bir şekilde uyardı.''

BMGK'nın Orta Doğu konulu aylık toplantısında, BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Türkiye'nin konuyla ilgili görüşlerini açıkladı.

Türkiye toplantıda ''İsrail, Kudüs'te Filistinliler'e yönelik zorla tahliyelerine ve işgal ettiği topraklardaki Yahudi yerleşimlerine son vermeli, Gazze'de halkın çektiği eziyeti sona erdirmelidir'' dedi.

Türkiye'nin Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik uluslararası çabaları tamamen desteklediğini, katkıda bulunduğunu ve görüşmelerin gecikmeksizin başlaması gerektiğini belirten Apakan, ancak bu konuda bazı engellerin bulunduğunu belirtti.

İsrail tarafından Kudüs'te Filistinliler'e ait evlerin yıkıldığını, Filistinli ailelerin tahliye edildiğini ve Kudüs'te yaşayan Filistinliler'e verilen ikamet haklarının iptal edildiğini vurgulayan Apakan, 2008 yılında Doğu Kudüs'te ikamet hakları ellerinden alınan Filistinliler'in sayısının son 40 yıldaki ortalamanın tam 21 katı olduğunu bildirdi.

Uluslararası toplumun İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak etmesini kabul etmediğini ve Kudüs'ün statüsü meselesinin bu kentin, bölgede yan yana ve barış içinde yaşayacak iki devletin başkenti olacak şekilde çözülmesi gerektiğini bildiren Apakan, Kudüs'ün demografik yapısının, statüsünün, kültürel ve dini sisteminin korunması gerektiğini bildirdi.

Ertuğrul Apakan, İsrail'den Filistinliler'e yönelik zorla tahliyelerine, ev yıkımlarına son vermesini isterken, İsrail'in Kudüs'te kışkırtıcı hareketlerden kaçınması ve Kudüs'ün statüsünü BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği üzere koruması gerektiğini de ifade etti.

İsrail'in işgal ettiği topraklarda yürüttüğü Yahudi yerleşimlerinin de uluslararası hukuk kurallarına göre meşru olmadığının altını çizen Apakan, İsrail'in 1967 yılından beri işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve Yahudi yerleşimlerine son vermesi gerektiğini vurguladı.