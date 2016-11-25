Türkiye, İsrail'e yangın için uçak gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla uçak gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de 22 Kasım'da başlayıp hızla yayılan orman yangınını söndürmeye yönelik çabalara katkıda bulunmak üzere ülkemiz de yangın söndürme uçağı göndermektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail'de dünden bu yana Kudüs dahil 13 noktada çıkan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yangınlara müdahale için Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan yardım talep edeceği açıklanmıştı.