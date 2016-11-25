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Türkiye, İsrail'e yangın için uçak gönderiyor

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin İsrail'e yangın söndürme aracı gönderdiğini duyurdu

25 Kasım 2016 00:43

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla uçak gönderildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail’de 22 Kasım'da başlayıp  hızla yayılan orman yangınını söndürmeye yönelik çabalara katkıda bulunmak üzere  ülkemiz de yangın söndürme uçağı göndermektedir." ifadesine yer verildi.

İsrail'de dünden bu yana Kudüs dahil 13 noktada çıkan yangınlar,  rüzgarın da etkisiyle yayılmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun  yangınlara müdahale için Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve  İtalya'dan yardım talep edeceği açıklanmıştı.

 

  

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