Türkiye, İsrail'e iki yangın söndürme uçağı yolladı

T24

ULUSLARARASI YARDIM



12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ





NETANYAHU: KORKUNÇ BİR FELAKET



Uçakların bu sabah İsrail'de olacağı açıklandı.Son dönemde dünyanın iki 'kavgalı' ülkesi İsrail ile Türkiye arasında, Hayfa'da çıkan, en az 40 kişinin ölümüne neden olan ve kontrol edilemeyen yangınla birlikte 'sıcaklık' yaşanıyor.AKP'li Ömer Çelik'in, "İnsani açıdan zor durumda olanın yardımına koşarız", Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy'un da "insani bir jest' dediği gelişme, iki adet yangın söndürme uçağının İsrail'e gönderilecek olması.Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamayla, yardım önerisinden duyulan memnuniyeti dile getiren İsrail cephesinden ise, ''aylar süren gerginliğin ardından olumlu bir iyi niyet gösterisi olduğu'' açıklaması geldi.İsrail'e gönderilecek iki adet yangın söndürme uçağının, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan Türk Hava Kurumuna ait olduğu belirtildi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yangın söndürme uçaklarının uluslararası havacılık kuralları gereği gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İsrail'e gönderileceğini bildirdi.İsrail Kanal 2 televizyonu, Türkiye'nin yanısıra Yunanistan, İspanya, Rusya, Fransa, Azerbaycan, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin de yardım için harekete geçtiğini duyurdu.Yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi beklenen ülkelerden bugün sabaha karşı en az 10 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin İsrail'de olması bekleniyor.Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 12 saattir devam eden ve giderek genişleyen yardım nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerinden tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 12 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor.İsrail, 40 kişinin hayatını kaybettiği yangını, 'ulusal yas günü' olarak ilan etmeye hazırlanıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, programlarını iptal ederek geldiği Hayfa'da, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken yangını ''korkunç bir felaket'' olarak nitelendirdi.Netanyahu, ancak şimdi yas tutmanın zamanı olmadığını ve yangının söndürülmesi gerektiğini dile getirdi.