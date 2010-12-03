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Dünya

Türkiye, İsrail'e iki yangın söndürme uçağı yolladı

AKP'li Ömer Çelik'in, 'İnsani açıdan zor durumda olanın yardımına koşarız' dedi...

03 Aralık 2010 02:00

T24 - İsrail'de, en az 40 kişinin ölümüne neden olan ve hala devam eden yangına, Türkiye'den iki söndürme uçağı gidecek. Türkiye'den 'insani bir jest', memnun olan İsrail'den ise 'iyi niyet gösterisi' açıklamaları geldi.

Uçakların bu sabah İsrail'de olacağı açıklandı.

Son dönemde dünyanın iki 'kavgalı' ülkesi İsrail ile Türkiye arasında, Hayfa'da çıkan, en az 40 kişinin ölümüne neden olan ve kontrol edilemeyen yangınla birlikte 'sıcaklık' yaşanıyor. 

AKP'li Ömer Çelik'in, "İnsani açıdan zor durumda olanın yardımına koşarız", Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy'un da "insani bir jest' dediği gelişme, iki adet yangın söndürme uçağının İsrail'e gönderilecek olması.  

İsrail yangınına Türk yardımı

Başbakan Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamayla, yardım önerisinden duyulan memnuniyeti dile getiren İsrail cephesinden ise, ''aylar süren gerginliğin ardından olumlu bir iyi niyet gösterisi olduğu'' açıklaması geldi. 

İsrail'e gönderilecek iki adet yangın söndürme uçağının, Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Orman Bakanlığından kiralanan Türk Hava Kurumuna ait olduğu belirtildi. 

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yangın söndürme uçaklarının uluslararası havacılık kuralları gereği gerekli işlemler tamamlandıktan sonra İsrail'e gönderileceğini bildirdi. 


ULUSLARARASI YARDIM 

İsrail Kanal 2 televizyonu, Türkiye'nin yanısıra Yunanistan, İspanya, Rusya, Fransa, Azerbaycan, Mısır ile Güney Kıbrıs Rum kesiminin de yardım için harekete geçtiğini duyurdu. 

Yangın söndürme çalışmalarına destek vermesi beklenen ülkelerden bugün sabaha karşı en az 10 yangın söndürme uçağı ve helikopterinin İsrail'de olması bekleniyor. 


12 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 12 saattir devam eden ve giderek genişleyen yardım nedeniyle bölgedeki yerleşim yerlerinden tahliye edilenlerin sayısının yaklaşık 12 bin dolayında olduğu tahmin ediliyor. 

İsrail, 40 kişinin hayatını kaybettiği yangını, 'ulusal yas günü' olarak ilan etmeye hazırlanıyor. 


NETANYAHU: KORKUNÇ BİR FELAKET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, programlarını iptal ederek geldiği Hayfa'da, gazetecilerin sorularını cevaplandırırken yangını ''korkunç bir felaket'' olarak nitelendirdi. 

Netanyahu, ancak şimdi yas tutmanın zamanı olmadığını ve yangının söndürülmesi gerektiğini dile getirdi.


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