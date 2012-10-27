Türkiye, İsrail'e İHA'ları iade edecek

Türkiye, terörle mücadele kapsamında İsrail'den 15 milyon dolara satın aldığı 3 insansız hava aracını iade etme kararı aldı.

Uçaklar, İsrail'den yeterli teknik destek sağlanmadığı için 8 aydır uçamıyordu. Türkiye, sözleşmenin feshi ve zararının temini için de düğmeye bastı. İsrail’den alınan üç aracın iadesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrindeki insansız hava aracı sayısı 10'a düşecek.

Türkiye, 2008 yılında İsrail'den 'taktik' kategorisinde üç adet insansız hava aracı aldı. Batman'da konuşlandırılan araçlar, 5400 metre irtifada görev yapıyor, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, 200 kilometre uzaklıktaki komuta kontrol merkezine anında görüntü aktarabiliyordu.

Ancak İsrail'den yeterli teknik destek gelmediği için bu araçlardan hem uçuş hem de görüntü aktarımı konusunda yeterli verim alınamadı.

Bunun üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığı, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle üç İHA'yı geri gönderme kararı aldı.

İnsansız araçlardan biri daha önce düştü ve kullanılamaz hale geldi. İkisi de teknik sorunlardan dolayı etkin kullanılamadı.

İHA sayısı 10'a düşecek

PKK'ya yönelik operasyonlarda istihbarat toplamak için Heron, Aerostar ve Türk yapımı mini İHA'lar kullanılıyor. 3 aracın iadesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emrindeki insansız hava aracı sayısı 10'a düşecek. Bu araçların hepsi Heron.

Ancak Türkiye'nin elinde yalnızca bir yer kontrol istasyonu bulunduğu için bu heronlardan yalnızca 3'ü aynı anda uçabiliyor.

İsrail'den yeni Heron talep edildi ancak 2010 yılında yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından gerilen ilişkiler nedeniyle Türkiye talebini askıya aldı. (NTV)