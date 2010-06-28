Türkiye İsrail'e hava sahasını kapattı mı?

T24- Başbakan Erdoğan Toronto'da, Türkiye'nin İsrail'e hava sahasını kapattığını, bunun zaten duyurulduğunu açıkladı. Ancak yetkililer İsrail uçaklarına hava sahasını kapatma gibi bir kararın olmadığını söylüyor.



İsrail'de yayınlanan Yediot Ahronot gazetesi dünkü haberinde, Türkiye'nin, Polonya'nın Auschwitz kentindeki anma törenlerine giden 100 kadar askeri taşıyan kargo uçağına hava sahasını kullanma izni vermediğini yazdı.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da G20 zirvesi için gittiği Toronto'da düzenlediği basın toplantısında olayı doğruladı.



Erdoğan bir gazetecinin, "yasağımız var" ifadesini açmasını istemesi ve bunun genel bir yasak mı yoksa son olayların ardından İsrail'e yönelik bir tavır mı olduğunu sorması üzerine ise şu yanıtı verdi:



"Hayır, bu olaylardan sonra olan bir şey. Bu açıklandı zaten."



Erdoğan'ın "açıklandı" demesine rağmen, BBC Türkçe'ye bilgi veren diplomatik kaynaklar İsrail'e hava sahasının kapatılması gibi bir uygulamanın olmadığını söylediler.



Yediot Ahronot'un haberindeki olayı doğrulayan kaynaklar, bunun münferit ve askeri boyutu olan bir olay olduğunu, sivil uçaklar için ise yasak söz konusu olmadığını vurguladılar.