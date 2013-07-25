'Türkiye, İsrail ile barışmayı zorlaştırıyor'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın dokuz Türk vatandaşının öldürüldüğü Mavi Marmara baskınına ilişkin olarak iki ülke arasında yapılan görüşmelerde Tel Aviv yönetiminin takındığı tutumunu eleştiren açıklamaları, İsrail medyasında yankı buldu. İsrailli medyada iki ülke arasındaki yapılan görüşmelerde sadece üç toplantının yapılabildiğine ve daha sonra görüşmelerin “tıkandığı”na dikkat çekilirken “Türkiye, barışmayı zorlaştırmaya devam ediyor” görüşü öne sürüldü.

'Üç toplantıdan sonra tıkandı'

Jerusalem Post, Ankara’nın görüşmelerin çıkmaza girmesinden Tel Aviv’i sorumlu tuttuğunu, Bülent Arınç’ın da anlaşmazlık konusunun tazminat tutarından değil, İsrail’in Mavi Marmara baskını “yanlış” bir eylem olarak kabul etmemesinden kaynaklandığını söylediğini belirterek “Türkiye ile İsrail arasındaki barışma görüşmeleri, sadece Nisan ve Mayıs’ta yapılan üç toplantıdan sonra tıkandı” diye yazdı.

Daha önce gelen haberlerde ise çıkmazın İsrail’in ödeyeceği tazminat miktarına ilişkin olduğun belirtildiğine işaret eden gazete, Türkiye ile müzakereleri yürüten İsrailli heyetin başkanı olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror’un ise, Türkiye ile barışmanın bir parçası olarak İsrail’in Gazze ablukasına son verme taahhüdünde bulunmadığını söylediğini anımsattı.

İsraillilerin yüzde 71’i özrü istemedi

Türkiye’nin Mavi Marmara kurbanları için tazminat ödenmesinin "yeterli olmadığını" söylediğini vurgulayan Arutz Sheva sitesi ise, “İsrail’in Türkiye’den özür dilemesi ve kurbanlara tazminat ödenmesine ilişkin görüşmelere rağmen, Türkiye, iki ülke arasındaki barışmayı zorlaştırmaya devam ediyor” iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Başbanı Barack Obama’nın “baskısı” ile özür dilemeyi ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini kaydeden Arutz Sheva, su ayın başlarında İsrail’de açıklanan bir ankete göre, İsraillilerin yüzde 71’inin Türkiye’den özür dilemek için haklı bir nedenin bulunmadığına inandığını, sadece yüzde 28’inin ise Erdoğan döneminde ilişkilerin iyileşeceğini düşündüğünü belirtti.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer verilen haberde ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Mart ayında resmen Türkiye’den özür dilediğini ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini kaydetti. Gazete, “Ancak tazminat görüşmeleri, tarafların Nisan ve Mayıs’ta olmak üzere üç toplantı yapmalarından sonra askıya alındı. Doğrulatılmayan haberlere göre başlıca nedeni de para tutarı konusundaki görüş ayrılıkları idi” diye yazdı.