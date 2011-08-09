-TÜRKİYE İSRAİL HÜKÜMETİNİ KINADI ANKARA (A.A) - 09.08.2011 - Türkiye, İsrail hükümetinin Doğu Kudüs'teki Har Homa yerleşiminde 900'ün üzerinde yeni konut inşa edilmesine yönelik kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir yandan Filistin tarafıyla müzakerelere dönülmesi çağrısında bulunan İsrail hükümetinin diğer yandan tüm uluslararası çağrıları dikkate almayarak yasa dışı yerleşimlere devam etmesi ve taraflar arasında tesis edilmesine çalışılan güven ortamını daha da zayıflatmasının kabul edilemez bulunduğu bildirildi. Açıklamada, "İsrail'i, bir kez daha, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarının bilincinde hareket etmeye çağırıyor, Doğu Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarına acilen son vermeye davet ediyoruz" denildi.