Türkiye-İsrail gerginliği artıyor

T24- Guardian, Türkiye'nin İsrail askeri uçaklarına hava sahasını kullanma izni vermemesinin, iki ülke arasındaki gerginliği yeni bir noktaya taşıdığını belirtiyor.



Gazete, "NATO üyesi olan, laik ama Müslüman Türkiye, İsrail'in Orta Doğu'daki en önemli müttefikiydi. Ama İsrail'in son yıllarda Hizbullah ve Hamas'a yönelik operasyonları ve Türk dış politikasında doğuya kayış, bu ilişkiyi bozdu" diyor.



Ian Black imzası ile çıkan haberde, bu kararın Mayıs'taki yardım konvoyuna saldırı sonrasında iki ülke arasında başlayan krizin, bu şekilde daha da arttığı belirtildi.

Haberde, "Ankara'daki yetkililer İsrail askeri uçaklarının ülkeye girişine duruma göre karar verileceğini belirtti. Sivil uçakların etkilenip etkilenmeyeceği konusunda açıklama yapılmadı" ifadesi yer aldı.



TÜRKİYE BAŞKA ASKERİ UÇAKLARI DA SESSİZCE ENGELLEDİ



Haberde şu bilgiler de yer aldı:



"İsrail'in Ynet haber sitesi başka İsrail askeri uçaklarının da Türkiye'den geçişinin sessizce engellendiğini yazdı.



Siteye açıklamada bulunan bir yetkili, "Türkiye İsrail ile ilişikilerinin derecesini düşürmeye devam ediyor. Bu uzun zamana yayılan bir süreç. Yardım konvoyuna saldırı ile başlamadı. Çok endişeliyiz.