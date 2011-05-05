-TÜRKİYE İSPANYA'YI 3-1 YENDİ ANKARA (A.A) - 04.05.2011 - Avrupa Yıldız Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda 2. Grup'ta yer alan Türkiye, gruptaki 4. maçında İspanya'yı 3-1 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Türkiye oldu. Rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yıldız Milli Takım, ilk teknik molayı 8-6 önde tamamladı. Teknik molanın ardından pasör Kübra Kegan, hücum organizasyonlarını çok iyi ayarladı. Yüksek paslarla sert hücum yapan Yıldız Milliler, farkı iyice açarak 2. teknik molaya 16-11 önde girdiler. Etkili bloklarla Türkiye'nin direncini kırmaya çalışan İspanya, farkı kapatmayı başaramadı ve ilk set 25-17 Yıldız Milli Takım'ın üstünlüğüyle geçildi: 0-1 Türkiye, 2. sete de iyi başladı. İlk teknik molayı 8-5 önde geçen Yıldız Milli Takım karşısında bloktaki etkinliğini artıran İspanya, blok-out'lardan üst üste sayılar buldu. 12-12 eşitliğin ardından Türkiye, Damla ve Ece'nin etkili smaçlarıyla farkı yeniden açmayı başardı ve 2. teknik molaya önde girdi: 13-16 Kalan bölümde farkı korumayı başaran Türkiye, seti 25-21 alarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. 3. sete iyi başlayan taraf İspanya oldu. İlk teknik molaya kadar başa baş giden mücadelede, İspanya'nın üstünlüğüyle geçilen teknik molanın (8-7) ardından fark açılmaya başladı. Hücumda ve savunmada hata üstüne hata yapan Türkiye karşısında rahat hücum yapan ve 5-0'lık seri yakalayan İspanya, 2. teknik molayı da 16-10 üstün geçti. Türkiye, bir ara farkı 1'e kadar indirse de (19-18), özellikle blok hatalarından kaybedilen sayılarla set 25-22 İspanya'nın oldu: 1-2 Türkiye 4. sete çok hızlı başladı. Hücumda rakibine göz açtırmayan Yıldız Milli Takım, 4-0'lık serinin ardından ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. 2. teknik mola da 16-10 Türkiye'nin lehine geçilirken, İspanya, 8-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 18-16 Savunmada büyük açık veren ve iyi hücum yapamayan Yıldız Milli Takım'da, Ece'nin sayıları adeta ''kurtarıcı'' oldu. Oldukça çekişmeli geçen son bölümde ağırlığını koyan Türkiye, sete 25-21 alarak maçı 3-1 kazanmayı başardı. Salon: TVF Başkent Hakemler: Daniele Rapisarda xx (İtalya), Roy Goren xxx (İsrail) İspanya: Nsungimina xx, Martin xx, Barrasa x, Rivero x, Muller xx, Portero xx (Vallejo xx, Alvarez xx, De Blas x, Llorens x, Diaz ?) Türkiye: Kübra Kegan xx, Şeyma xx, Kübra Akman xxx, Ece xxx, Damla xxx, Ceylan xx (Dilara xx, Çağla xx, Buket x) Setler: 17-25, 21-25, 25-22, 21-25 Süre: 100 dakika (23, 26, 25, 26)