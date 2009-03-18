T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye-İspanya maçının hakemleri değişti

1 Nisan'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçında İngiliz hakem Michael Riley düdük çalacak

18 Mart 2009 02:00

A Milli Futbol Takımı'nın, İspanya ile Ali Sami Yen Stadı'nda yapacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçının hakemleri değiştirildi.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Nisan'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçının hakemlerinin, FIFA tarafından değiştirildiği bildirildi.

Daha önce karşılaşmayı yöneteceği açıklanan Alman hakem Herbert Fandel'in sakatlanması üzerine, maçta İngiliz Michael Riley'in görevlendirildiği, bu maçta Riley'in yardımcılıklarını Peter James Kirkup ve Philip Richard Anthony Sharp'ın yapacağı, Martin Atkinson'un da 4. hakemlik görevini yürüteceği ifade edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24