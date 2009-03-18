Türkiye-İspanya maçının hakemleri değişti

A Milli Futbol Takımı'nın, İspanya ile Ali Sami Yen Stadı'nda yapacağı 2010 Dünya Kupası eleme grubu maçının hakemleri değiştirildi.



Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 1 Nisan'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanacak Türkiye-İspanya maçının hakemlerinin, FIFA tarafından değiştirildiği bildirildi.



Daha önce karşılaşmayı yöneteceği açıklanan Alman hakem Herbert Fandel'in sakatlanması üzerine, maçta İngiliz Michael Riley'in görevlendirildiği, bu maçta Riley'in yardımcılıklarını Peter James Kirkup ve Philip Richard Anthony Sharp'ın yapacağı, Martin Atkinson'un da 4. hakemlik görevini yürüteceği ifade edildi.

