Türkiye'den İspanya'ya 'PKK yanlısı önerge' uyarısı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Bask Özerk Yönetimi Parlamentosu Avrupa İşleri Komisyonu, 5 Mart'ta 'PKK yanlısı' olarak yorumlanan bir önergeyi tartışacak

Bask bölgesinde ikinci en büyük siyasi parti konumunda bulunan ve ETA yanlısı bir politika izleyen EH Bildu koalisyonunun girişimiyle sunulan önerge, 5 Mart'ta Bask Parlamentosu Avrupa İşleri ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşülecek.

Bu arada EH Bildu'nun sunduğu önergenin engellenmesine yönelik olarak Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu, Bask Parlamentosu Başkanı Bakartxo Tejeria nezdinde girişimde bulundu.

Büyükelçi Sinirlioğlu, Bask Parlamentosu Başkanı Tejeira'ya hitaben yazdığı mektupta “PKK'nın, ABD ve AB tarafından bir terör örgütü olarak tanındığını” ve “İspanya'nın da Türkiye gibi yıllardır terörizme karşı mücadele ettiğini” söyleyip, mevcut durumda çok iyi olan Türkiye-İspanya ilişkilerinin Bildu'nun girişimiyle “gölgelenebileceği ve ciddi sonuçları olabileceği” uyarısını yapmıştı.

Ancak Bask Parlamentosu, Büyükelçi Sinirlioğlu'nun girişimine rağmen EH Bildu'nun önergesini gündeme alma kararı aldı. Bask Parlamentosu'ndaki siyasi partilerden 15 milletvekilinden oluşan Avrupa İşleri ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda 5 Mart'ta görüşülecek olan önergenin kabul görmesi için salt çoğunluk yeterli olacak.