Türkiye İslami giyim harcamalarında birinci

Türkiye yıllık 39,3 milyar dolarla İslami giyim harcamalarında ön sıralarda yer alıyor. İtalya'da dünyanın önde gelen İslami giyim sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği "tesettür giyim forumu"nda açıklanan rakamlara göre; Türkiye’yi 22,5 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 18,8 milyar dolar ile Endonezya takip etti.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre; küresel İslam Ekonomisi Zirvesi etkinlikleri kapsamında Torino kentinde yapılan toplantıda, İslami moda sektöründen girişimci ve tasarımcılar, İtalyan meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Torino Belediyesi, Ekonomik Kalkınma Genel Müdürü Gianmarco Montanari'nin verdiği bilgilere göre, 2013 yılı baz alındığında, İslami giyim harcamalarında Türkiye'yi takip eden, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler şöyle:

Birleşik Arap Emirlikleri (22,5 milyar dolar), Endonezya (18,8 milyar dolar), İran (17,1 milyar dolar), Suudi Arabistan (16 milyar dolar) ve Nijerya (14,4 milyar dolar).

Avrupa'da, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık'ta yaşayan Müslümanların da 25 milyar doların üzerinde tüketim yaptığı belirtildi.

Gianmarco Montanari, İtalya'nın bu sektördeki ihracatının yüzde 20'sini Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yaptığını da ekledi.

Torino Belediyesi'nin paylaştığı verilere göre, Müslüman tüketiciler 2013 yılında giyim ve ayakkabıya 266 milyar dolar harcadı. "Bu pazar bir ülkeye ait olsaydı, ABD ve Çin'den sonra 3. büyük ülke olurdu" denildi.

Dubai merkezli İslami Moda ve Tasarım Konseyi Başkanı Alia Khan da, İtalyan işadamı ve moda tasarımcılarını bu sektöre daha fazla yönelmeye çağırarak, "İtalya'da kaliteye ve tasarım zevkine sahipsiniz. Bunlar da bizi en çok çeken özellikler" dedi.

THY de destekçiler arasında

Toplantıda, başta İtalyanlar olmak üzere Batılı girişimcilerin bu sektöre yatırım yapması çağrısında bulunuldu. Toplantının destekçileri arasında Türk Hava Yolları da bulunuyor.

İtalyan Ulusal Moda Zanaatı Konfederasyonu temsilcisi Silvio Cattaneo ise, nükleer programı konusunda uluslararası toplulukla anlaşmaya varan İran'ın "gelecekte fethedilmesi gereken pazar" olduğunu söyledi. Cattaneo, "İranlıların modaya olağanüstü ilgisi var ve gayri safi milli hasılaları da yükselmekte" diye konuştu.

Tesettür kendi yan sanayiini yaratıyor: Abdeste elverişli ojeler

Toplantıda yapılan konuşmalardan İtalyan basınına yansıyan detaylara göre, tesettür sektöründe faaliyet gösteren firmalar son yıllarda tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için yeni teknoloji ve ürünler de geliştiriliyor. Bunlardan birkaçı, abdest almaya elverişli su geçiren ojeler, spor takımları için hareket kabiliyetini kısıtlamayan tesettür formalar, Ramazan ayı için özel koleksiyonlar...

Hazır giyim sektöründe dünya devi olan bazı markaların Ramazan ayı için özel koleksiyonlar ürettiği, bazı lüks moda tasarımcılarının da bu sektöre yönelmeye başladığı belirtildi.

Tesettür giyim sektörünün 266 milyar dolarlık bir ciroya sahip olduğu ve 2019 yılına kadar 484 milyar dolara ulaşmayı hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.