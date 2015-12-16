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Dışişleri Sözcüsü: Teröre karşı İslam ittifakı için askeri güç kurulmayacak

Koalisyonun en belirgin özelliği, Sünni nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerin katılımı.

16 Aralık 2015 15:09

Türkiye, Suudi Arabistan öncülüğünde kurulacak 'Teröre karşı İslam İttifakı' için askeri güç kurma planı olmadığını bildirdi.

BBC Türkçe’nin Reuters'a dayandırdığı haberine göre Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç, ittifakta askeri ve istihbarat işbirliğine ağırlık verileceğini söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ise dün Paris'te "İttifaka kara gücü de dahil mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Tüm seçenekler masada. Gelecek talebe, ihtiyaca ve ülkelerin gereken desteği sağlama yönündeki isteklerine bağlı."

 

“Rusya'ya tazminat yok”

 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç ayrıca, Rus ordusunun 'Türkiye'nin bir tehdit oluşturduğu' algısıyla hareket ettiğini, oysa bunun abartılı ve gerçek dışı olduğunu söyledi.

"Türkiye, Rus ordusuna saldırgan bir şekilde yaklaşmıyor" diyen sözcü, Ankara'nın iki ülke arasındaki gerginliği tırmandırmak istemediğini vurguladı.

Bilgiç, Rusya'nın düşürülen Rus uçağına dair tazminat taleplerini karşılamanın mümkün olmadığının da altını çizdi.

Bilgiç'in bu sözleri, Rusya Dışişleri Bakan yardımcısı Aleksey Meşkov'un dile getirdiği tazminat talebine cevap niteliği taşıyor.

Meşkov, Türkiye'nin ayrıca gelecekte böyle bir olay meydana gelmeyeceği konusunda güvence vermesini de istemişti.

 

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