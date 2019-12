TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Zafer Üskül, şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ve acizliğin göstergesi olduğunu ifade ederek, "Artık Türkiye, işkence yapmakla ünlü bir ülke olmaktan çıkmıştır" dedi.



Zafer Üskül, Mersin Suphi Öner Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen, AK Parti Yenişehir İlçe 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin insan hakları alanında Türkiye'nin şimdiye kadar başaramadığı pek çok işi başardığını anlattı.



Anayasa ve yasalarda gerçekleştirilen değişiklikler, insan haklarıyla ilgili uluslararası sözleşmelerin onaylanmasının bunun açık kanıtı olduğunu vurgulayan Üskül, mevzuat üzerinde gerçekleştirilen bu gelişmeler ve ilerlemelerin uygulamaya da aktarılması gerektiğine işaret etti.



İnsan hakları ihlalleri söz konusu olduğu zaman Komisyonr olarak bunların üzerine gittiklerini, engellemeye çalıştıklarını belirten Zafer üskül, "Bunda başarılı da olduk. Artık Türkiye işkence yapmakla ünlü ülke olmaktan çıkmıştır. Artık, Türkiye kadın-erkek ayrımcılığı yapmaktan ötürü suçlanan bir ülke olmaktan çıkmıştır. İşte burada gelinen tablo budur. AK Parti budur" dedi.



Üskül, devletin insan haklarını ihlal etmesini önlemek için düzenlemeler yapıldığını, bu yolda önemli adımlar atıldığını dile getirerek, her yerde olduğu kadar Türkiye'de de "ufak tefek olaylar" yaşandığını söyledi. Zafer Üskül, "Burada önemli olan olumsuzlukların üzerine gitmek, etkin bir soruşturmanın sonucunda gereken yaptırımların uygulanmasını sağlamak" diye konuştu.



Töre, namus anlayışı ve şiddet



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üskül, bir gencin, sevdiğini söylediği kızın başını kesmesinin, anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir olay olmadığını belirterek, "Aldatıyor şüphesiyle bir erkeğin eşini öldürmesi nasıl kabul edilebilir?" diye sordu.



Zafer Üskül, şöyle devam etti:



"Okulda şiddet, ailede şiddet... Zaman zaman bunlara töre, namus cinayeti deniyor. Hayır, töre de namus anlayışı da cinayet işlemeyi gerektirmez. En büyük ahlaksızlık, en büyük töresizlik bir insanın yaşamına son vermektir. Çocuklarımızı nasıl yetiştiriyoruz ki onlar büyüdüklerinde bu tür eyleme girişebiliyorlar? Her birimizin bu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Çocuklarımızı, ailemizin içinde şiddet uygulayarak mı, yoksa onları sevgi ortamı içinde mi büyütüyoruz? Okulda öğretmenlerimiz, öğrencilerine sevgi ile mi yaklaşıyorlar, onlarla konuşarak, arkadaş ve dost olarak mı sorunları çözmeye çalışıyorlar, yoksa şiddete mi başvuruyorlar? Toplumun her kesiminde bu sorunlarla karşı karşıyayız. Şiddet uygulamak acizliğin ifadesidir. Şiddet uygulayan kişi, başarısız kişidir, kendine güvenemeyen kişidir. Şiddeti değil sevgiyi, zorbalığı değil barışı, krallığı değil demokrasiyi öne çıkartan bir anlayışla hareket etmeliyiz."



Milletvekili Tüzmen



Olağan kongrede konuşan Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen de Türkiye'nin son 6 yılda, "6 altın yıl" yaşadığını, özellikle dış ticarette başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.



İhracatın daha da artırılması için gayret gösterdiklerini ifade eden Tüzmen, engellemelerin bundan önce olduğu gibi sonrasında da olabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Emek verilir, kimi zaman karşılığı alınır, kimi zaman almak zor olur. Ancak, hayat devam eder. Hakikaten çalışarak, didinerek bütün arkadaşlarınızla beraber aynı noktaya odaklanarak gerçekleştirebilirseniz sonuca mutlaka ulaşırsınız. Bugün değil yarın, ama mutlaka ulaşırsınız. Siyaset de böyledir, uzun soluklu bir yarıştır."



AK Parti'nin Türkiye'de önemli atılımlar gerçekleştirdiğini kaydeden Tüzmen, AK Parti'nin örnek bir demokrasinin yaşamasını sağladığını, bugüne kadar yapılmayan birçok tartışmanın artık siyaset sahnesinde ve Mecliste tartışılır hale geldiğini kaydetti.



Konuşmaların ardından, mevcut başkan Lütfi Parıltı'nın hazırladığı tek listeyle seçimlere gidildi.