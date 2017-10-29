Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı, İngiltere'yi 5-0 yendi

Türkiye-İngiltere: 5-0

Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA) - İŞİTME Engelliler Futbol Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında, İngiltere\'yi 5-0 yendi.

Samsun\'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları\'nda şampiyon olan milliler, 2019 Avrupa Şampiyonası elemelerindeki ilk maçında, Antalya Stadı\'nda İngiltere ile karşılaştı. Maçı Yiğit Kurnaz, Okan Barçın ve Furaz Gülgen yönetti. Maçı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile yaklaşık 8 bin Antalyalı sporsever izledi.

Milliler maça sahaya \'Cumhuriyetimizin 94. Yılı Kutlu Olsun\' pankartıyla çıktı. Karşılaşma öncesinde sahaya, gelin ve damatlıklarıyla işitme engelli çift Kübra Yılmaz ve Mehmet Öz çıktı. Taraftarı selamlayan çift, gazetecilere yaptıkları açıklamada, milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini söyledi.

12\'inci dakikada sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında defanstan seken topu kontrol eden Fırat Kaya, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde Hüseyin Er\'e çıkardı. Hüseyin Er\'in, bekletmeden vuruşunda, top kaleci Tom Boyle\'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0

40\'inci dakikada Hakan Kurt\'un ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Fırat Kaya\'nın aşırtma vuruşunda, kaleci Tom Boyle\'un üstünden geçen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

71\'inci dakikada Eşref Metin Su\'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Fırat Kaya\'nın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden ağlara gitti: 3-0.

79\'uncu dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Eşref Metin Su, kaleci Tom Boyle\'nun solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.

80\'inci dakikada Fırat Kaya\'nın sol kanattan ceza sahasına ortasında, defanstan seken topu önünde bulan Hüseyin Er\'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 5-0.

Tek devreli lig usulüne göre 18 takımın üçerli 6 grupta mücadele ettiği elemelerde, ilk 2\'ye girenler finale yükselecek. Gruplarındaki sonuncu takımlar ise gelecek yıl ekim ayında play-off müsabakalarında karşılaşacak.

Türkiye, B Grubu\'ndaki ikinci ve son maçını 17 Haziran 2018\'de Çekya ile deplasmanda oynayacak. İşitme Engelliler 2019 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri\'ne Yunanistan ev sahipliği yapacak.

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