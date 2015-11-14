Türkiye, IŞİD'e karşı 2 bin 308 Peşmerge’ye muharebe ve mühimmat eğitimi, malzeme ve 15 cip verdi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Türkiye, IŞİD'e karşı mücadele kapsamında 2 bin 308 Peşmerge’ye muharebe ve mühimmat eğitimi ile malzeme ve araç verdi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, Türkiye'nin IŞİD ile mücadelesinde Irak Kürdistanı'ndaki Peşmerge kuvvetlerine sağladığı destek unsurları şöyle:

TSK tarafından Zaho, Erbil, Süleymaniye ve bir merkezde daha 2 bin 308 Peşmerge’ye eğitim verildi. Eğitimler arasında MİLAN, havan, uçaksavar, ilkyardım, meskun mahalde muharebe, el yapımı patlayıcılar, ani müdahale birlik eğitimi ve topçuluk da yer alıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında 500 çöl botu, 500 kamuflaj elbisesi, 500 kamuflaj sırt çantası, 500 panço, 500 kamuflajlı mühimmat yeleği, 500 uyku tulumu, 1000 adet matara, 500 fanila, 500 parka, 65 adet soğuk iklim çadırı, 15 mayın arama dedektörü, 65 adet pusula, 150 harita çantası, 150 dürbün ve toplam 22 adet muhtelif model gece görüş dürbünü Kürdistan Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanlığı’na teslim edildi. Nisan’da da 15 pikap verildi. Ayrıca 6 yaralı Peşmerge’nin Haziran ayında GATA’da tedavi edildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

1 Kasım seçimlerinin hemen ardından yurtdışına ilk seyahati Irak Kürdistanı’na yapan Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu burada ilk defa IŞİD’e karşı mücadele planından bahsederek “Onlara (IŞİD) karşı önümüzdeki günlerde askeri olarak harekete geçme planlarımız var. Göreceksiniz” ifadelerin kullanmıştı. Türkiye’nin Irak Kürdistanı’nda eğittiği Peşmerge gücünün bir kısmının Şengal operasyonunda yer aldığı öğrenildi.