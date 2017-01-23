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Türkiye, IŞİD'den temizlenen 2 bin kilometrekarelik bölgeye sivil ekipler gönderecek

Suriye’ye geçecek sivillerin güvenliğini PÖH ve JÖH timleri sağlayacak

23 Ocak 2017 10:33

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) 24 Ağustos’ta terör örgütü IŞİD'e karşı başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı’nda sınır bölgesi teröristlerden arındırıldı. Türkiye-Suriye sınırında eskiden IŞİD'in kontrolünde bulunan Cerablus-Rai (Çobanbey) bölgesini kapsayan yaklaşık 2 bin kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı. Bu bölgelere Suriyeli siviller yerleşti. Bölgenin kontrolü ise Türk birlikleriyle birlikte Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yer alan ÖSO çatısı altındaki Suriyeli muhalif güçlerine bırakıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, OHAL kapsamında çıkarılan 680 sayılı KHK ile kamu çalışanı sivillerin Suriye’ye gitmesinin yolu açıldı. Buna göre, “işçiler dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, ordunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görevlendirilmesi” hükmü getirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sivillerin ihtiyaç halinde Suriye sınırındaki bölgeye gönderilmesinin önü açıldı.

GÜVENLİK PÖH VE JÖH’TEN

IŞİD'den temizlenen 2 bin kilometrekarelik alanda (Cerablus, Rai-Çobanbey) hayatın yeniden canlandırılması ve normalleşme sağlanması, altyapı çalışmaları, fırınların açılması, temiz su verilmesi, eğitim sağlanması ve hasar gören kamu binalarının onarılması (okul, hastane) için Türkiye’den siviller (öğretmen, doktor, hemşire, kepçe operatörü, karayolları işçileri, AFAD ekipleri) gönderilecek. Suriye’ye geçecek sivillerin güvenliğini ise polis özel harekât (PÖH) ve jandarma özel harekât (JÖH) timleri sağlayacak. PÖH ve JÖH ekipleri operasyonlarda aktif görev almayacak. Bu ekipler sadece Türkiye’den gidecek sivillerin güvenliğini sağlamakla görevli olacak.

SINIR HATTINDA YENİ HAYAT

Yapılacak çalışmayla Suriye’de DEAŞ’tan temizlenen Gaziantep - Kilis sınır hattında hayat yeniden normale döndürülmeye çalışılacak. Gaziantep’in Karkamış, Kilis’in Elbeyi ilçelerine denk gelen bölgede hayatın normale dönmesiyle evlerini terk eden Suriyelilerin de geri dönmeleri bekleniyor. Suriye’ye gidecek siviller ile PÖH ve JÖH ekipleri, o bölgede yapılacak çalışmalar konusunda eğitime tabi tutulmaya başlandı. Eğitim çalışmalarının ardından siviller ile PÖH ve JÖH ekiplerinin yakın zamanda Suriye’ye geçeceği ve burada çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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