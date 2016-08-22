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Dünya

Türkiye, IŞİD ve PYD'yi vurdu

TSK, obüslerle IŞİD'in kontrolündeki Cerablus ve PYD'nin kontrolündeki Menbiç'i vurdu

22 Ağustos 2016 23:02

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) radikal islamcı terör örgütü IŞİD’in elinde olan Cerablus obüslerle ve IŞİD’ten temizlenen Menbiç’in kuzeyini top atışlarıyla vurdu. 

CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın aktardığı bilgiye göre, Türkiye’nin Cerablus’taki IŞİD hedeflerini obüslerle, PYD’nin kontrolündeki Menbiç’in kuzeyinin de top ateşiyle vuruldu. Top atışlarının 18.00’de yapıldığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantep'teki intihar saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye sınırının IŞİD'den temizlenmesi gerektiğini söylemişti. Bakan, Suriye'de Cerablus'u almak için başlatılması beklenen operasyona Türkiye'nin destek verip vermeyeceği sorusuna, "Türkiye olarak bugüne kadar DAEŞ'le (IŞİD) mücadelenin içinde aktif bir şekilde yer aldık. Gerek siyasi toplantılar gerekse arazideki mücadelede Türkiye'nin hem desteği hem aktif katılımı olmuştur" yanıtını vermişti.

IŞİD'le mücadele eden koalisyon içindeki ülkelerin İncirlik Hava Üssü'ne gelip konuşlanmasına izin verdiklerini ve onlarla yakın işbirliği içinde olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Sadece DAEŞ'le mücadele kisvesi altında kendine meşruiyet kazandırmak isteyen diğer terör örgütleriyle iş birliği yapmadık, yapmayız da ama ılımlı muhalefet başta olmak üzere arazideki güçlere de DAEŞ'le mücadele eden herkese destek verebiliriz" diye sözlerini sürdürdü.

"Kürt oluşumunu kabul edemeyiz"

Türkiye'nin her zaman IŞİD'in hedefi olduğunu, çünkü geçişleri engelleyerek Türkiye'nin özellikle IŞİD'in yabancı terörist kaynağını kuruttuğunu ifade eden Çavuşoğlu, IŞİD ideolojisinin öldürülmesinde Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli rol oynadığını söyledi.

Bu nedenle Erdoğan'ın IŞİD'in birincil hedefi olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, Türkiye sınırının IŞİD'den temizlenmesi gerektiğini ifade ederek "DAEŞ'ın temizlenmesi konusunda nasıl bir destek gerekiyorsa o desteği vermemiz bizim için doğaldır" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Başbakan Yıldırım ise "Türkiye’nin güneyinde bir Kürt oluşumu meydana getirmek kabul edeceğimiz bir şey değildir" dedi.

 

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