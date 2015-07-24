Türkiye, IŞİD operasyonunu Esad'a da bildirdi mi

Suriye içindeki IŞİD mevzilerine yönelik hava harekatı öncesinde ABD aracılığıyla Şam yönetimine bilgi verildiği öne sürüldü. Ancak, operasyonla ilgili bilgi veren Başbakan Ahmet Davutoğlu, bu iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir şey söz konusu değildir. Sadece müttefik ülkeleri operasyonlar ilgili bilgilendirdik" dedi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre askeri kaynaklar, hava harekatının saatine ilişkin olarak ise “Karargahta üst düzey yönetimin toplanacağına ilişkin istihbarat bilgisi vardı. Toplanmaları beklendi. Toplantı sırasında harekat düzenlendi” bilgisini verdiler.