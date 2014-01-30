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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye IŞİD konvoyunu vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında Irak Şam İslam Devleti örgütüne ait bir konvoya tank, ağır makineli tüfek ve Fırtına obüsleriyle ateş açtı.

30 Ocak 2014 12:42


Çobanbey Hudut Karakolu devriye ekiplerine, Suriye tarafından hafif silahlarla ateş açan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) grubuna Türk ordusu, tank, ağır makineli ve Fırtına obüsleriyle karşılık verdi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, salı günü saat 16.30 sularında, Suriye'de Özgür Suriye Ordusu ile çatışan IŞİD grubuna mensup kişiler tarafından, devriye görevini yerine getiren Çobanbey Hudut Karakolu ekiplerine hafif silahlarla ateş açıldı. Ayrıca IŞİD birliklerinin attığı bir havan mermisi de karakolun yakınlarına düştü.

Bunun üzerine, bölgede konuşlu bulunan tanklar, ağır makine tüfekler ve 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle IŞİD grubuna ait bir konvoy hedef alındı.

Yapılan istihbarat çalışmalarında, Türk silahlı kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu örgüte ait bir pikap, bir kamyon ve bir otobüsün tahrip edildiği belirlendi.

Olayda, Türkiye tarafında herhangi bir zayiat meydana gelmediği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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