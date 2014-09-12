Türkiye, IŞİD bildirisine imza atmadı

IŞİD'le mücadele kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen ve ABD, Türkiye, Mısır, Ürdün ve körfez ülkelerinin katıldığı zirve sona ererken, zirvede alınan kararların yer aldığı sonuç bildirgesine Türkiye imza atmadı.

Sonuç bildirgesinde 'sözde' Irak Şam İslam Devleti'nin bölge ve dünya için bir tehdit olduğu vurgulandı ve "Katılımcı ülkeler; IŞİD'in, Irak, Suriye ve dünyanın neresinde olursa olsun yok edilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunmuştur" denildi. Böylece, IŞİD'le mücadelenin Suriye topraklarını da kapsayacağının işareti verilmiş oldu.

Bildirgede örgütün maddi gelirinin kesilmesi ve örgüte katılımların durdurulması konusunda uzlaşıldı.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, IŞİD saldırıları nedeniyle zarar gören bölgelerin yeniden inşası ve sivillere yardım için çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Zirvede katılan ülkelerin temsilcileri, söz konusu tehdidin önlenmesi için alınması gereken tedbirler hakkındaki görüşlerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini dile getirdi.