'Türkiye işgal altında!'

T24 - 2008 yılında piyasaya sürülen online strateji ve diplomasi oyunu eRepublik’te Türkiye, Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu ittifak tarafından işgal edildi.
2008 yılından bu yanan piyasada bulunan eRepublik isimli strateji oyunu, tüm dünyadan kullanıcıların katılıp, ülkelerini üst seviyeye çıkarmaya çalıştığı bir oyun. Uluslararası olarak oynanan oyunda yaklaşık olarak 430 bin kullanıcı bulunuyor.
Türkiye’den de kullanıcıların katıldığı oyunun birincisi bir Türk olmasına karşın, karşı ittifakın güçlü olmasından dolayı Türk toprakları işgal edilmiş durumda.
Öte yandan son dönemde oyuna eklenen ülkeler arasında yer alan Kıbrıs’ı ele geçirmek için de Yunan ve Türk kullanıcıları arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Türk kullanıcı sayısının Yunan kullanıcı sayısından düşük olmasından dolayı, Kıbrıs’ı Yunan kullanıcıların alması büyük olasılık.
Oyunda lider duruma çıkabilmenin en kolay yolu, kullanıcı sayısını artırmaktan geliyor.
Oyuncular, kayıt yaptırdıktan sonra işçi olarak çalışıp para kazanıyor, ardından şirket sahibi olabiliyor.
Cephe kurup savaşabilen oyuncular, milletvekili, parti ve ülke başkanlığı da yapabiliyor. Bu seviyenin ardından diğer ülkelerle savaşa giren oyuncular, fethettikleri ülkeleri kendi bayrağı altına alabiliyor. Tabii, kendi ülkenizi kaybetme ihtimaliniz de yüksek.
Oyunda şu anda Türkiye’nin müttefikleri Fransa, Almanya, Brezilya, Macaristan, İran, Endonezya, Rusya, Makedonya, Belarus, Arjantin ve Sırbistan iken karşısındaki devletler ise USA, ABD, Yunanistan, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Kanada, İspanya, Çin, Moldova, İsrail ve Bosna Hersek.
Türk kullanıcılar için ise en zor engel Türkçe’nin dil seçenekleri arasında bulunmaması olurken, yakın zamanda Türkçe dil seçeneğinin de eklenmesi bekleniyor.
Oyuna katılımda bulunan Türk kullanıcılar ise forumlarında Doğu Anadolu bölgesinin güçlenmesi durumunda toprakları yeniden alabileceklerinin altını çiziyor. Kullanıcılar, yeni oyunculara bu bölgeye kayıt yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Oyuna, http://www.erepublik.com/
adresinden ulaşabilirsiniz.