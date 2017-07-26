Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Küresel Haklar Endeksi 2017 yılında 139 ülkede işçi hakları incelendi. İşçilere yönelik fiziksel şiddet ve tehdit olaylarının yaşandığı ülke sayısı, sadece bir yılda yüzde 10 arttığını söyleyen raporda, Türkiye işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında gösterildi.

51 ülkede, sendika üyelerine yönelik saldırılar oldu. ITUC’nin raporunda, Türkiye de işçi haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasında gösterildi. Raporda, Türkiye’de hakların güvence altında olmadığı, darbe girişiminin ardından 100 bin kişinin ya açığa alındığı ya da işten atıldığı belirtildi.

Grev yasak

ITUC’nin Küresel Haklar Endeksi 2017 raporu tamamlandı. Endekste, işçi haklarının yasal ve pratik olarak hangi ülkelerde en iyi şekilde korunduğunu değerlendirebilmek için uluslararası olarak tanınmış 97 gösterge kullanılarak 139 ülke arasında sıralama yapılıyor. Önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan rapora göre, ülkelerin yüzde 60’ında her türden çalışan, İş Yasası’nın dışında tutuluyor.

DİSK’in paylaştığı raporda yer alan değerlendirmeler özetle şöyle:

* 84 ülke çeşitli işçi gruplarını İş Yasası kapsamı dışında tutuyor. Ülkelerin dörtte birinden fazlası bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının grev hakkını tanımıyor. Ülkelerin dörtte üçünden fazlası ise bazı işçilerin ya da işçilerin tamamının toplupazarlık hakkını da tanımıyor.

Özgürlük kısıtlanıyor

* İncelenen 139 ülkeden 50’si ifade özgürlüğünü ve toplanma özgürlüğünü ya tanımıyor ya da sınırlandırıyor.

* İşçilerin fiziksel şiddet ve tehdide maruz kaldığı ülke sayısı yüzde 10 arttı. Sendikacılar, Bangladeş, Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Honduras, İtalya, Moritanya, Meksika, Peru, Filipinler ve Venezüella olmak üzere 11 ülkede katledildi.

* Raporda 2017’de işçi hakları konusunda en kötü 10 ülke, Bangladeş, Kolombiya, Mısır, Guatemala, Kazakistan, Filipinler, Katar, Güney Kore, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak sıralandı. Filipinler, Güney Kore ve Kazakistan en kötü 10 listesine ilk defa bu yıl dahil oldu.

* Raporda, ülkeler 97 göstergeye göre, 1’den 5’e kadar puanlandı. Buna göre Hakların Güvence Altında Olmadığı Ülkeler: Mısır, Filipinler ve Türkiye dahil 35 ülke.