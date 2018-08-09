"Türkiye, İran'dan vazgeçemez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran'a yönelik yaptırımların ilk dilimi devreye girdi. Peki, ABD'nin uygulayacağı yaptırımların İran'a ve İran'la ticaret yapan Türkiye'ye etkileri nasıl olacak? Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Amerika’nın Sesi'nin haberine göre, Amerika’nın İran’a yönelik aldığı yaptırım kararının sadece Türkiye’yi hedef almadığını söyleyen Doç. Dr. Ali Faik Demir, enerji konusunun Türkiye açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:



“Dikkat çekilmesi gereken konu İran doğalgazının bu yaptırımlarda istisna olarak dışarıda bırakılmış olmasıdır. Fakat petrol konusunda bundan önce de Türkiye büyük problemler yaşamıştı ve bu ihtiyacını Irak, Suudi Arabistan gibi ülkelerden karşılamıştı. Şunu da vurgulamak lazım ki Avrupa Birliği’nin açıklamalarına baktığımız zaman Amerika, bu yaptırımlara ne kadar devam edebilecek, ne kadar kararlı davranabilecek bunu da zaman gösterecek”

“ABD’ye yapılan ziyarette belli tavizler alınabilir”

Rahip Andrew Brunson’ın ev hapsinin devamı sonrasında ABD’nin iki Türk bakana yaptırım kararının ardından krizinin aşılması için gönderilen bir heyet olduğuna değinen Doç. Dr. Demir, bu heyetin aynı zamanda İran’a uygulanacak olan yaptırımları da görüşeceğini düşündüğünü ifade etti.



Doç. Dr. Ali Faik Demir, “Türkiye’nin özellikle belli istisnalar koydurarak, kendi özel konumunu vurgulayarak ABD’den belli konularda tavizler alabileceğini düşünüyorum, tabi belli konularda da tavizler vermek koşuluyla” diye konuştu.



Türkiye’nin Amerika istiyor diye İran’dan vazgeçeceğini düşünmediğini söyleyen Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Faik Demir, “Daha önemlisi Türk-Rus ilişkilerinin yakınlığının, Türkiye’nin İran’la olan ilişkisinde de belli bir seyri tutturmasını gerektiriyor” dedi.



Doç. Dr. Demir, “Türk-İran ilişkileri, Amerika-İran ilişkileri derken Rusya olmadan bu ilişkileri değerlendirmek pek mümkün değil. O yüzden Türkiye’nin Rusya ile bu kadar yakın ilişkiler dikkate de alınırsa İran’dan vazgeçmesi zor” diye konuştu.