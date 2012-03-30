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Ekonomi

İran'dan petrol alımı yüzde 20 azalacak, fark Libya'dan karşılanacak

Tüpraş, İran'dan ham petrol alımlarının yüzde 20 azaltılmasına karar verildiğini açıkladı

30 Mart 2012 17:29

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, İran'dan alınan petrolün bir kısmının, Libya'dan alınacak petrolle değiştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ve karar aldıklarını açıkladı.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, Libya'dan 2012 yılı içinde yaklaşık 1 milyon ton civarında ham petrol alacaklarını söyledi. Yıldız, ''Bunu özel sektör TÜPRAŞ kanalı ile alacağız. Bu yıl Libya'dan ham petrol alımını başlatmış bulunuyoruz. Libya'nın normalleşmesi adına ve ticaret hacmimizin iki taraflı artması adına da bu kararımızın doğru olduğuna inanıyoruz. İran'dan ham petrol alımı dolayısıyla bir miktar düşmüş olacak'' diye konuştu.

Yıldız, İran'dan alınan petrolün bir kısmının, Libya'dan alınacak petrolle değiştirilmesine yönelik çalışma başlattıklarını ve karar aldıklarını söyledi.

 

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