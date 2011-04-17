-TÜRKİYE, İRAN VE AZERBAYCAN ARASINDA İŞBİRLİĞİ URUMİYE (A.A) - 16.04.2011 - Türkiye-İran-Azerbaycan 1. Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası birçok alanda işbirliğini öngören bir bildiri yayımlandı. İran'ın evsahipliğinde Urumiye kentinde bugün yapılan Türkiye-İran-Azerbaycan 1. Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı sonrası yayımlanan ortak bildiride, üç ülkenin ortak tarih ve kültüre sahip, dost, kardeş ve komşu ülkeler olduğuna vurgu yapıldı. Üç ülke arasındaki işbirliğinin bölge ve dünya barışına katkı sunacağı belirtilen bildiride, tüm ülkelerin toprak bütünlüklerine saygı duyulmasının bölgedeki sorunların barışçıl çözümünü olumlu yönde etkileyeceğine dikkat çekildi. Uluslararası ilişkilerde adalete riayet edilmesi ve tüm ülkelerin yasal haklarına saygı duyulmasının önemine işaret edilen bildiride, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetiminde ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) çerçevesinde ayrım gözetilmeksizin her ülkenin barışçıl nükleer enerji elde etme hakkı olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov başkanlıklarında yapılan üçlü görüşmenin ardından yayımlanan bildiri, üç ülkenin ticari ilişkilerinin geliştirilmesini ve halkların refah düzeyinin artırılması esas alındı. Bildiride üç ülkenin ticaret, sanayi, ortak yatırım, taşımacılık, iletişim, enerji, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini güçlendirmeleri öngörüldü. Bildiriye göre, Türkiye, İran ve Azerbaycan arasında tercihli ticaret, gümrük işlerinin kolaylaştırılması, sınır kapılarının iyileştirilmesi ve ortak şirketler aracılığıyla ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ekonomik komite kurulacak. Dışişleri Bakanlıkları bünyesinde oluşturulacak komiteyle üç ülke vatandaşlarının seyahat ve birbiriyle ilişkilerinin kolaylaştırılması da amaçlandı. Üç ülkenin ortak tarihi ve kültürel miraslarının tanıtılması amacıyla ortak program ve etkinlikler düzenlenmesi de bildiride yer alan diğer bir işbirliği alanını oluşturdu. Terörizm, organize suçlar, uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığına karşı üç ülke istihbarat ve güvenlik birimlerinin ortak hareket etmelerini de öngören bildiride, dışişleri bakanlarının, önemli bölgesel ve uluslararası konuları yine bölgesel ve uluslararası kurum ve kuruluşlar çerçevesinde ele alıp, istişarelere devam edecekleri vurgulandı. İran'ın ev sahipliğinde ilki yapılan üçlü toplantının her altı ayda bir yapılmasına karar verilen bildiride, Ekim 2011’deki ikinci toplantının Nahçıvan’da düzenlenmesi karara bağlandı.