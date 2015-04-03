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Dünya
Deutsche Welle

Türkiye İran uzlaşmasını olumlu karşılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında varılan anlaşmadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

03 Nisan 2015 15:16


Litvanya'ya düzenlediği resmi ziyaret sırasında gazetecilerin gündemdeki gelişmelere dair sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün İsviçre'nin Lozan kentinde 5+1 Grubu ülkeleri ile İran arasında varılan nükleer anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, “Dün anlaşma sağlanmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Litavanya'nın başkenti Vilnius'ta açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı tarafların temmuz ayına kadar nihai bir anlaşmaya varmalarını umduğunu belirtirken İran'ın bu amaca ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “5+1 Grubu ülkeleri ile İran'ın durumuna baktığımızda, İran'ın 2010 yılında ulaşabileceğimiz çizginin hala gerisinde olduğunu görüyoruz. Fakat umuyorum ki İran bu çizgiye haziran ayının sonuna kadar gelir” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin prensipte İran’da, İsrail'e veya herhangi başka bir yerde nükleer silah üretilmesine karşı olduğunu belirtti.

‘Türkiye siyasi çözümden yana'

Yemen'deki gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda da bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin lojistik destek ve istihbarat desteği sunabileceğini açıkladığını, ancak siyasi çözümden yana olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan bir haftadan fazla süredir Yemen'deki Şii Husi mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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