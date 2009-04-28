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Ekonomi

Türkiye-İran ticaret hacmi ilk kez 10 milyarı aştı

28 Nisan 2009 18:27

Türkiye ve İran arasındaki ticaret hacminin yıl sonu itibarıyla yüzde 27’lik artışla ilk kez 10 milyar dolar sınırını geçtiği bildirildi.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA’nın bildirdiğine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi yıl sonu rakamlarına göre 10 milyar 228 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu süre içinde Türkiye’nin İran’a ihracatı yüzde 41 artarak 2,28 milyar dolara ulaştı.

İran’ın Türkiye;ye ihracatı da yüzde 24 oranında artarak 8 milyar 200 milyon dolara çıktı. İran’ın Türkiye;ye ihracatının önemli bir bölümünü petrol ve ham madde oluşturuyor.

Türkiye ve İran, ticaret hacmini orta vadede 20 milyar dolara çıkarma konusunda görüş birliğine varmıştı.

İki ülkenin enerji ve ekonomide işbirliğini artırmayı öngören mutabakat zaptlarının hayata geçirilmesiyle hedeflenen ticaret hacmine daha kısa sürede ulaşılacağı belirtiliyor.

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