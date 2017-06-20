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Türkiye-İran sınırında patlama; 2 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

20 Haziran 2017 14:17

Türkiye- İran sınırındaki mayın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada 2 işçi, yaralandı.Yaralanan işçilere olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye tedavi edilmek için gönderildi.

Patlama bugün sabah saatlerinde Iğdır'ın Aralık ilçesi yakınındaki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde meydana geldi. Sınıra döşenen mayınları temizleyen işçilerden Azerbaycan uyruklu 35 yaşındaki Razi Aslanov ve 38 yaşındaki Ruslan Abişov, çıkardıkları mayınları imha alanına götürürken patlama oldu.

Elinde mayın patlayan Razi Aslanov elleri ve gözünden, arkasında olan Ruslan Abişov ise ayakları ve vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Mayın temizleme şirketinde görevli Dr. Engin Ataklı ve Acil Tıp Teksinsyeni Serap Parlak yaralılara olay yerinde müdahale ettikten sonra Iğdır Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Azerbaycan, Türk ve Mozambiklilerin çalıştığı mayın temizleme alanında, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
 

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