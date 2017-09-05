Türkiye-İran sınırına 3 kilometre kablo döşeyen İranlı 3 örgüt üyesi yakalandı

AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde İran\'dan Türkiye sınır hattına çelik kablo döşeyen terör örgüt üyesi oldukları belirtilen 3 İranlı yakalandı.

Türkiye-İran Hudut hattında 11\'inci Hudut Bölük Komutanlığı\'nca Doğubayazıt İlçesi Gürbülak Köyü Büyükkelaman Tepe Mevkii\'nde, dün saat 02.00 sıralarında yapılan gözetleme sonucu şüpheli 3 kişinin İran topraklarından gelerek Türkiye\'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine sınır hattına Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca personel sevk edildi. Zırhlı araçlardaki cihazlarla bölgede yapılan gözetleme sonucu şüpheli 3 kişinin 1\'inci derece askeri yasak bölge içerisinde İran yönüne doğru organize biçimde yere kablo benzeri birşey sererek yürüdükleri görüldü. Tespit edilen kişilerin yakalanması için ilerleme yönlerine zırhlı araçlarla ikaz atışı yapılarak şüphelilerin kaçması önlendi. Şüpheli kişilerin İran vatandaşı oldukları, bölgeye yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda üzerine plastik kaplı çelik tel döşedikleri belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliğinden\' adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin çelik teli neden döşediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

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