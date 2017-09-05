T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türkiye-İran sınırına 3 kilometre kablo döşeyen İranlı 3 örgüt üyesi yakalandı

AĞRI, (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'nde İran'dan Türkiye sınır hattına çelik kablo döşeyen terör örgüt üyesi oldukları belirtilen 3 İranlı yakalandı

05 Eylül 2017 14:51

AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt İlçesi\'nde İran\'dan Türkiye sınır hattına çelik kablo döşeyen terör örgüt üyesi oldukları belirtilen 3 İranlı yakalandı.
Türkiye-İran Hudut hattında 11\'inci Hudut Bölük Komutanlığı\'nca Doğubayazıt İlçesi Gürbülak Köyü Büyükkelaman Tepe Mevkii\'nde, dün saat 02.00 sıralarında yapılan gözetleme sonucu şüpheli 3 kişinin İran topraklarından gelerek Türkiye\'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine sınır hattına Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca personel sevk edildi. Zırhlı araçlardaki cihazlarla bölgede yapılan gözetleme sonucu şüpheli 3 kişinin 1\'inci derece askeri yasak bölge içerisinde İran yönüne doğru organize biçimde yere kablo benzeri birşey sererek yürüdükleri görüldü. Tespit edilen kişilerin yakalanması için ilerleme yönlerine zırhlı araçlarla ikaz atışı yapılarak şüphelilerin kaçması önlendi. Şüpheli kişilerin İran vatandaşı oldukları, bölgeye yaklaşık 3 bin metre uzunluğunda üzerine plastik kaplı çelik tel döşedikleri belirlendi. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliğinden\' adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin çelik teli neden döşediklerine ilişkin bilgi verilmedi.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AĞRI DHAAĞRI DoğubayazıtTürkiyeTürkiyeİran HudutHudut Bölük Komutanlığı DoğubayazıtGürbülak Köyü Büyükkelaman Tepe MevkiiGelişmelerAğrıJandarma KomutanlığıZırhlıTespitGözaltınaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24