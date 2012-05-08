Türkiye, İran petrolüne hücum etti!

Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatı Mart'ta 1.17 milyon tona yükselerek, son 8 ayın zirvesine çıktı. Alınan petrol miktarı Şubat'a göre üçe katlandı.

TÜİK'in Mart ayı rakamları İran'dan ham petrol ithalatının geçen yılın Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ve miktarın Şubat ayındaki 401 bin 349 ton ithalata göre ciddi miktarda arttığını gösteriyor.

İran, ABD ve Avrupa Birliği tarafından yaptırım kapsamına alınan petrol ticareti nedeniyle gelir elde etmekte zorlanıyor.

Reuters'e değerlendirme yapan bir sektör yetkilisi, "Burada anormal bir durum yok. Tüpraş'ın Mart ayında ekonomik nedenlerle İran'dan aldığı hampetrol miktarı arttı. Ancak bu rakamlar Nisan ve Mayıs aylarında 140 bin varil civarına tekrar geriliyor. Alımların tamamı mevcut 9 milyon tonluk İran kontratının kapsamında" dedi.

Londra Merkezli FG Energy analisti Cüneyt Kozakoğlu, "Miktarlar azaltılmadan önce stokları güçlendirmek için son teşebbüs olduğunu düşünüyoruz. Alışılageldiği üzere Türkiye'nin petrol ithalatının en yüksek olduğu dönem Mayıs-Eylül. Geçen yıl Temmuz ayında Türkiye'nin İran'dan petrol ithalatı tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaşmıştı. İran'a yaptırımların 1 Temmuz'da yani pik dönemin tam ortasına rastlandığını göz önüne aldığınızda Tüpraş'ın alımları azaltmadan önce olabildiğince çok İran ham petrolü almaya çalıştığını düşünebiliriz" dedi.

Reuters'a bilgi veren bir enerji yetkilisi, Türkiye’nin İran’dan aldığı petrolü azaltma konusunda belirlediği politikada herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "Alınan miktarın azaltılması için bazı ülke ve şirketlerle görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda ilk olarak Libya’dan petrol alınacak" diye konuştu.

Enerji Bakanı Taner Yıldız, daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin arz kaynaklarını Mart sonundan itibaren çeşitlendireceğini söylemişti.