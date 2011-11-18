'Türkiye, İran olmadı ama gazeteciler hâlâ tutuklanıyor'

T24- Bu haftaki kapağını Başbakan Erdoğan’a ayıran “Erdoğan’ın yolu” başlıklı Time’daki yorumda, “Ülkesini etkili güce çeviren Erdoğan, Arap Baharı’nı kurtarabilecek mi” denildi. Erdoğan haberi derginin internet sitesinde ençok okunanlar arasında 1. Sırada yer aldı.

ABD’nin dünyaca ünlü dergisi Time, bu hafta kapağına Başbakan Erdoğan’ı taşıdı. “Erdoğan’ın Yolu” başlığı altında “Türkiye’nin İslami eğilimli lideri (laik, demokratik, Batı yanlısı) ülkesini bölgesel etkin güce dönüştürdü” diyen Time, “Ancak onun örneği Arap Baharı’nı kurtarabilecek mi?” diye sordu. Time’da yayımlanan Bobby Glosh imzalı makalede öne çıkan satırlar şöyle:



Rock yıldızı gibi



Kırmızı halılar, şeref kıtaları ve top atışları sıradan konuk politikacılar ve monarklar içindir. Erdoğan için, Kahire genellikle rock yıldızlarına hazırlanan bir resepsiyon düzenledi. Türkiye’nin Başbakanı havaalanında, birçoğu kahramanlarının posterini taşıyan, binlerce tezahürat yapan hayranı tarafından karşılandı. Karşılamadaki büyülü sözlerden biri ‘Erdoğan! Erdoğan! Gerçek bir Müslüman ve bir korkak değil’ diye yükseldi. Diğeri, ‘Türkiye ve Mısır tek yumruk’...

Totaliter rejimler sık sık yüksek mevkili kişiler için dev, sahte-spontane karşılamalar düzenlerler, ancak Kahire yönetiminin Erdoğan için bir kalabalık kiralamaya ihtiyacı yoktu. Türk lider Arap dünyasında gerçekten popüler. Maryland Üniversitesi’nin 2010’da yaptığı ankette Arapların en hayran olduğu dünya lideri olmuştu. Hisseleri Arap Baharı ile daha da yükseğe tırmandı. Gençlerin eski tiranlara karşı ayaklandığı ülkelerde, birçoğu Erdoğan’ı kendilerininkinin yerini almasını istediği bir lider olarak görüyor.

İyi bir politikacı kendi anından nasıl faydalanacağını bilir. Kahire ziyareti Erdoğan’ın Kuzey Afrika’daki zaferinin ilk ayağıydı. Tunus ve Trablus’ta da aynı karşılamalar vardı. Sonra sıra Erdoğan’ın daha büyük bir sahnede selam vermesine geldi. Ziyaret, Başkan Barack Obama’nın, Erdoğan’ın ABD’nin Ortadoğu politikasını hakkında kısa bir süre önce yaptığı sert eleştiriyi ve İsrail’le alevlenen diplmatik çekişmesini görmezden gelerek onu bölgedeki ‘büyük liderliği’ için övdüğü BM Genel Kurulu’nda doruğa ulaştı.

ABD Başkanı ile Arap sokağı her gün aynı fikirde olmuyor. Ancak Mısır, Tunus ve Libya’da Erdoğan’ın adını haykıran kalabalıklar gibi Obama da eski diktatörlüklerin küllerinden doğan yeni hükümetlerin Erdoğan’ın 8 yılda inşa ettiğine benzemesini istiyor...



Türkiye’nin başarısı kanıt



Erdoğan siyasi muhaliflerini çiğneyerek, düşmanlarını hapse atarak ve medyayı korkutarak ara sıra otokratik belirtiler de gösterdi. Ancak hayranları için bu başarısızlıklar, başarılarının yanında soluk kalıyor... İslamcı Araplar için Türkiye’nin başarısı, dini kökenlerinden kopmadan ülkelerini modernleştirebileceklerinin kanıtı. Erdoğan’ın Batılı seyircileri için ise siyasi İslamın modernliğin düşmanı olmayabileceğinin kanıtı.

Ancak Erdoğan’ın yolu Mısır, Tunus ve Libya’yı Türkiye’de şu an olduğu gibi siyasi istikrar ve ekonomik güce kavuşturabilir mi?... Yine de Arap Baharı’ndaki birçok politikacı kendilerini Türk liderine bakarak şekillendiriyor. Mısır’ın Müslüman Kardeşleri’nin lideri Essam Erian bana ‘Erdoğan takım elbise giyiyor, ama camide namaz kılıyor. Bu bizim özdeşleşebileceğimiz bir şey’ demişti.”



