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Ekonomi

Türkiye, İran gazında tahkime gitti

Türkiye, İran'la olan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tahkime başvurdu.

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye, İran'la olan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tahkime başvurdu.
 

İran doğalgazındaki anlaşmazlık sürüyor.


Türkiye, İran'la olan fiyat anlaşmazlığı nedeniyle tahkime başvurdu.


Reuters'a bilgi veren bir üst düzey yetkili, Rusya'dan alınan doğalgazda indirim sağlanmasının ardından Türkiye'nin İran'dan da indirim beklediğini hatırlatarak, "Doğalgaz görüşmelerinde beklenen indirim sağlanmadı. Bu nedenle, uluslararası tahkime başvuruldu" dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, geçen yılın sonlarında yaptığı açıklamada İran'dan alınan doğalgazda indirim taleplerinin devam ettiğini belirterek, "İran, talebimize olumlu yanıt vermedi. Tahkim şu an için kaçınılmaz gözüküyor" demişti.

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