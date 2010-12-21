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TÜRKİYE, IRAKTAKİ YENİ HÜKÜMETE DESTEK VERECEK ANKARA (A.A)

21 Aralık 2010 19:19

-TÜRKİYE, IRAKTAKİ YENİ HÜKÜMETE DESTEK VERECEK ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Irak'ta kurulan yeni hükümetin Irak halkının karşı karşıya bulunduğu güvenlik, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesi yönünde göstereceği çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dost ve komşu ülke Irak’ta yeni hükümetin bugün Başbakan Nuri El Maliki başkanlığında kurulmasından büyük memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Irak'ın egemenliğine tam anlamıyla yeniden kavuştuğu ve uluslararası toplumla bütünleştiği bu tarihi dönemde büyük sorumluluklar üstlenecek olan yeni hükümetin Irak halkına hayırlı olmasını temennisinde bulunulan açıklama, "Bu vesileyle, Başbakan Sayın Maliki ve hükümet üyelerini tebrik eder, başarılar dileriz" denildi. Yeni hükümetin siyasi gruplar arasında varılan mutabakata uygun şekilde, ulusal uzlaşıya dayalı, kapsayıcı ve adil bir güç paylaşımı temelinde kurulmuş olmasının, Irak'ın istikrarına ve demokratikleşme çabalarına katkı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Irak'ın birliğine, istikrar, huzur ve kalkınmasına büyük önem atfeden Türkiye, yeni hükümetin Irak halkının karşı karşıya bulunduğu güvenlik, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunların çözülmesi yönünde göstereceği çabalara her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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