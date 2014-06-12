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Türkiye, Irak'ta IŞİD'e karşı operasyon düzenleyebilir mi?

IŞİD'in Türkiye Konsolosluğu'na düzenlediği saldırı ardından, Türkiye'nin IŞİD'e karşı müdahale konusu gündeme geldi

12 Haziran 2014 10:36

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli örgüt militanlarının Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu’nu ele geçirmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’a müdahale olasılığıyla ilgili yetki konusunu da gündeme getirdi.

Meclis Genel Kurulu’nda geçen yıl ekim ayında kabul edilen 2 tezkere doğrultusunda hükümetin Suriye ve Irak’taki gelişmelere karşı bu iki ülkeye asker gönderme yetkisi bulunuyor. 

Irak’ı ilgilendiren müdahale tezkeresi, 17 Ekim 2013’ten itibaren hükümete 1 yıl süreyle bu ülkenin kuzeyine asker gönderme yetkisi veriyor. Ancak tezkere müdahale alanı olarak "Irak’taki PKK kamplarının bulunduğu kuzey bölgesi ile mücavir alanlarını" kapsıyor.       

 

Askeri seçenek şu an masada değil

 

Al Jazeera'nin hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, IŞİD'in alıkoyduğu konsolosluk çalışanları için aracılarla temas kuruldu. Konsolosluk personeli için fidye gündemde değil. Türkiye açısından askeri seçenek şu an masada yok.

IŞİD'in Musul Başkonsolosluğu'na baskın düzenleyerek rehin aldığı 49 Türk personelin serbest bırakılması yolunda Türkiye'nin çabaları önemli bir aşamaya geldi. 

Al Jazeera'nin hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, IŞİD'in alıkoyduğu konsolosluk personelinin serbest bırakılması için askeri seçenek şu an kesinlikle masada değil. 

Personel ve ailelerin salıverilmesi için aracılar vasıtasıyla örgütle temas kuruldu ve diyalog devam ediyor. 

Konsolosluk personeli için fidye istenmediğini belirten kaynaklar, 49 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. 

 

Çankaya Zirvesi

 

Devletin zirvesi akşam saatlerinde Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Zirveye Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. 

Zirve yaklaşık iki saat sürdü.

Zirvenin ardından Çankaya Köşk'ünden paylaşılan fotoğrafta, masa üzerindeki harita ve dosyaların, belli olmaması için buzlandığı dikkat çekti. 

 

Dışişleri'nden Musul açıklaması

 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da bulunduğu 49 kişinin konsolosluk yerleşkesinden çıkarılıp şehrin başka bir bölgesine nakledildiği belirtildi. 

Bakanlık açıklamasında, personelin emniyet içerisinde Türkiye'ye dönmeleri için tüm imkanların seferber edildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı.

"Irak hükümeti nezdinde de girişimde bulunulmuş ve başkonsolosluğumuzun emniyet ve güvenliğinin sağlanmasından sorumlu oldukları hatırlatılmıştır. Öte yandan, başta Birleşmiş Milletler ve NATO olmak üzere uluslararası kuruluşlarda da gerekli girişimler yapılmaktadır. Sayın Bakanımız BM Genel Sekreteri ve ABD Dışişleri Bakanı ile görüşerek durumu ele almıştır."

Bakanlık açıklamasında önceki gün kaçırılan TIR şoförlerine de değinildi:

"Musul’un Geyara ilçesindeki elektrik santralinde de 31 vatandaşımız aynı grup tarafından rehin alınmış olup, vatandaşlarımızın serbest bırakılması için çalışmalar devam etmektedir."

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