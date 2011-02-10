‘Türkiye Irak’a 20 bin asker gönderecekti’

T24 - ABD’nin eski Savunma Bakanı Donald Rumsfeld, Irak savaşı sırasında TBMM’nin, ‘Amerika İslam’a karşı savaş yürütüyor’ propagandasını yalancı çıkarmak için bir noktada Irak’a iki tümen (20 bin) asker göndermeyi kabul ettiğini iddia etti.



Rumsfeld’in ‘Bilinen ve Bilinmeyen’ adlı anı kitabında yer alan iddiaya göre, Iraklı liderlerin karşı çıkması nedeniyle Türkiye nihayetinde asker göndermedi.



Savaşın mimarlarından Rumsfeld 800 sayfalık kitapta, Katar merkezli El Cezire te-levizyonunun ABD’ nin Irak’ta İslam’la savaştığına dair haberlerini haksız çıkarmak için ‘bir Müslüman askeri birliğin Irak’a gitmesi konusunda büyük gayret gösterdiğini’ yazıyor. Eski Savunma Bakanı, TBMM’nin bir noktada iki tümen asker göndermeyi kabul ettiğini ancak Iraklı liderlerin ‘ülkelerinin güvenliğinin ve Türk-Amerikan ilişkilerinin zararına olacak şekilde’ bunu reddettiğini anlatıyor.





‘Siyasi utanç’



Rumsfeld’in savaşa giden süreci anlattığı kısımda da Türkiye’nin adı sıkça geçiyor. Rumsfeld, ABD’nin Irak’a Türkiye üzerinden girmesinin TBMM’de reddedildiği 1 Mart Tezkeresi’ni de ‘siyasi utanç’ diye tanımlıyor. Eski bakan ABD’nin hayalkırıklığını şöyle anlatıyor: “Hiç kimse bunu beklemiyordu. Kilit bir müttefikten destek alınamaması, ciddi operasyonel terslik olmasının yanında, siyasi bir utançtı ve büyük ihtimalle bundan kaçınılabilirdi.”





‘Saddam kızlarımın kellesini istedi’



Rumsfeld kitabında, Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’in kızlarının kafası için 60 milyon dolarlık ödül koyduğunu da yazdı. Hatta Saddam eski başkan George W. Bush’un iki kızını da hedef almış. Rumsfeld, başkanın kızlarının korunduğunu ancak kendi kızları korunmadığı için endişelendiğini yazdı. Bush Rumsfeld’i, “Tehdidi ciddiye al çünkü ABD de Saddam’ın oğulları Uday, Qusay ve torunu Mustafa’yı öldürdü” demiş.







