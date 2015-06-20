'Türkiye, Irak ve Suriye'deki örgütlere kaynak ve transit ülke olmayı sürdürüyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 2014 Terörizm Raporu'nda Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki örgütlere kaynak ve transit ülke olmayı sürdürürken Türk hükümetinin yabancı savaşçılara karşı çabalarını artırdığı belirtildi.

"Türk hükümetinin Türkiye üzerinden Suriye ve Irak'a ve ters yönde geçiş yapan şüpheli yabancı savaşçıları önleme yönündeki çabalarını yoğunlaştırdığı bildirilen raporda, bu kapsamda Türkiye'nin aldığı bazı önlemler dışında diğer yabancı 'terörist' kaynağı ülkelerle işbirliğini de artırdığına dikkat çekildi.

"Türkiye IŞİD'le Mücadele Küresel Koalisyonu'nun aktif bir üyesidir" ifadesi de yer aldığı raporda, Türkiye'deki 'terörist' gruplar arasında PKK'nın öne çıktığı, ancak 2012 sonunda başlayan barış sürecinin devam ettiği belirtildi.

Terör olaylarında ölenlerin sayısı yüzde 81 arttı

2014'te ülke içindeki 'terörist' saldırıların devam ettiği, DHKP-C'nin "hem ABD hem de Türkiye'nin çıkarlarını tehdit ettiği de" aktarıldı. Raporda, Türkiye'deki 'terör' örgütleri arasında 'Türk Hizbullahı'ndan da' bahsedildi.

2014 yılında 'terör' saldırıları ve bu saldırılarda ölenlerin sayısındaki artışa dikkat çekilen rapora göre, 2014 yılında yaklaşık 13 bin 500 'terör' saldırısı gerçekleştirildi. 2013 yılındaki orandan yüzde 35 daha yüksek oranda gerçekleşen bu saldırılarda yaklaşık 33 bin kişi öldü. Böylece 'terör' saldırılarında ölenlerin sayısı geçen yıla oranla yüzde 81 oranında artmış oldu.

Raporda özellikle Irak, Afganistan ve Nijerya'daki saldırıların artışına dikkat çekildi. ABD, 2014'te 'terör' saldırılarının 95 ülkede gerçekleştiğini ancak Orta Doğu, Güney Asya ve Batı Afrika'da yoğunlaştığını söyledi.

IŞİD'in geçen yıl Haziran ayında Irak'ın Musul kentindeki bir hapishaneye yaptığı saldırıda 670 Şii mahkumu öldürmesinin, 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana gerçekleştirilen en kanlı saldırı olduğu bildirildi.

Raporda; Pakistan, Filistin, Nepal ve Rusya'nın da içinde yer aldığı bazı ülkelerde militanların faaliyetlerinin azaldığı aktarılıyor.