Türkiye-Irak Ticaret Forumu, Basra'daki olaylar nedeniyle ertelendi

DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE-Irak Sanayici ve İş İnsanları (TISİAD) ile Basra Valiliği tarafından 8 Eylül\'de yapılmaması planan 2\'nci Türkiye- Irak Ticaret Forumu, Basra kentinde yaşanan protesto olayları ve kentte yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle 29 Eylül\'e ertelendi.

Türkiye Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği, (TISİAD) ile Basra Valiiği, Basra Ticaret Odası, Irak İşadamları Birliği, Irak Müteahhitler Birliği\'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunca 8 Eylül 2018 tarihinde Irak\'ın Basra kentinde düzenlenenmesi planlanan Türkiye- Irak 2\'nci Ticaret Forumu, ertelendi.

Forumun, Basra kentinde yaşanan protestolardan kaynaklandığını belirten TISİAD Başkanı Nevaf Kılıç, forumun 29 Eylül- 1 Ekim tarihinde yapılacağını söyledi. Kılıç, düzenlenecek formda, Türkiye\'nin en önemli ticaret partneri olan Irak\'ın Basra kentinde yatırım, iş ve ticaret fırsatların değerlendirileceğini söyledi.

Kılıç, foruma Türkiye\'den, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Çurukova Kalkınma Ajansı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Mardin OSB, Mersin-Tarsus OSB, Adana Ticaret Odası, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası gibi çok sayıda kuruluşun destek verdiğini söyledi.



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