Türkiye 'internette özgürlük ve şeffaflık' alanında 6 basamak yükseldi

İnternetin ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkısını ölçen Dünya İnternet Endeksi 2014 raporunda Türkiye'nin bir yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğu belirtildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, genel endeks sıralamasında Türkiye 100 üzerinden 53,30 puan alarak 86 ülke içinde 38'inci olurken, alt endeks gruplarından 'Özgürlük ve Şeffaflık' alanında da 52'nci oldu.

World Wide Web Vakfı tarafından hazırlanan yıllık raporlarda Türkiye geçen yıl aynı alanda 58'inci sıradaydı.

Türkiye'nin geçen yıla göre kaydettiği ilerlemede internete erişimde kadınlara fırsat eşitliği tanınmasının rolü olduğu ifade edildi.

'Dünyada kadınlara yönelik baskı arttı'

Raporda birçok gelişmiş ülkede dahi internet üzerinden kadınlara baskının yoğunlaştığı vurgusu yapıldı.

Raporda "İntikam pornosu olarak adlandırılan ve eski partnerlerin çektiği özel görüntüleri internet ortamında paylaşması olarak bilinen olaylarda ciddi artış yaşandı. Emniyet güçleri bu vakaları önleme konusunda yetersizdi" dendi.

İnternette kişilerin mahremiyetinin korunması konusunda Türkiye dahil pek çok ülkenin 10 üzerinden 3 puanın altında kaldığı da belirtildi.

'Şeffaflık yok'

Raporda eleştirilen bir diğer nokta ise emniyet güçlerinin internet sağlayıcısı firmalardan kullanıcı bilgilerini isteyip, bu konuyu gizli tutmayı tercih etmesi.

"İnternette güvenliğin sağlanmasında şeffaflık başlangıç noktası olmalı" denen raporda, Türkiye dahil birçok ülkede yetkililerin kullanıcı bilgilerini hiçbir yerde açıklama yapmadan şirketlerden talep ettiği ifade ediliyor.

Sosyal medya üzerinden organize edilen protesto gösterilerinin etkinliği alanında ise Türkiye'nin yanı sıra Şili, Meksika ve ABD'nin giderek daha etkin hale geldiği de raporda yer alan yorumlar arasında.