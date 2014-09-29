T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye insan haklarında geriledi

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch Organisation) yayınladığı son raporunda, Türkiye’ye insan hakları konusunda ciddi eleştiriler yöneltiyor.

29 Eylül 2014 18:29


İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İnsan Hakları Alanında Gerilemesi ve Reform İçin Öneriler" başlıklı rapora göre, Türkiye'de insan hakları giderek kısıtlanıyor. Örgüt, insan hakları alanında "endişe verici" olarak nitelendirdiği gelişmeleri, Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP hükümetinin iktidarda olduğu süre içerisinde muhalefete, toplu gösterilere ve eleştirel medyaya giderek daha az tahammül gösterir hale gelmesine bağlıyor. Ayrıca, 2014'ün başından beri, hükümetin, yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflatmaya çalıştığını belirtiyor. Buna göre, medya özgürlüğü, protesto hakkının engellenmesi ve politize edilmiş hukuk sistemine duyulan güvenin giderek azalması ülkedeki siyasal kutuplaşmayı derinleştirdi.

İnternet sansürü de raporun ele aldığı diğer konulardan. MİT'e daha fazla izleme faaliyeti imkanı tanınması, devletin her türlü bilgiye sınırsız bir biçimde erişebilir hale gelmesi, muhbirler ve araştırmacı gazeteciler için ağırlaştırılmış cezalar öngörülmesi de örgütün eleştirdiği noktalar arasında.

Hükümete reform önerileri

Raporda, Türkiye hükümetine yönelik bazı önerilere de yer veriliyor. Raporun yazarı Türkiye uzmanı Emma Sinclair-Webb'e göre, hükümet, haklara saldırmak yerine, onları korumak için başka bir yol izlemeli. Kürt meselesinin çözümü için barış sürecinin hızlandırılması ve güçlendirilmesi, kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi, özellikle basında ve internette mutlak ifade özgürlüğü ve toplanma ve örgütlenme hakkının sağlanması insan hakları alanında gerçekleştirilmesi gerekenler arasında.

Ayrıca, örgüte göre, bir milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de mülteci krizinin yaratabileceği toplumsal gerginlikleri önlemenin yolu, hükümetin istikrarı sağlaması, mülteci entegrasyonunu gerçekleştirecek politikaları benimsemesi ve ülke içi kutuplaşmayı azaltmasından geçiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HaklarıRights Watch Organisation)TürkiyeHakları Alanında GerilemesiReformRecep Tayyip ErdoğanAKPEmma Sinclair-WebbSuriyeliyeWelle Türkçe kna SÖ/EC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24