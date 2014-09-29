Türkiye insan haklarında geriledi



İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İnsan Hakları Alanında Gerilemesi ve Reform İçin Öneriler" başlıklı rapora göre, Türkiye'de insan hakları giderek kısıtlanıyor. Örgüt, insan hakları alanında "endişe verici" olarak nitelendirdiği gelişmeleri, Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AKP hükümetinin iktidarda olduğu süre içerisinde muhalefete, toplu gösterilere ve eleştirel medyaya giderek daha az tahammül gösterir hale gelmesine bağlıyor. Ayrıca, 2014'ün başından beri, hükümetin, yargının bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğü ilkesini zayıflatmaya çalıştığını belirtiyor. Buna göre, medya özgürlüğü, protesto hakkının engellenmesi ve politize edilmiş hukuk sistemine duyulan güvenin giderek azalması ülkedeki siyasal kutuplaşmayı derinleştirdi.

İnternet sansürü de raporun ele aldığı diğer konulardan. MİT'e daha fazla izleme faaliyeti imkanı tanınması, devletin her türlü bilgiye sınırsız bir biçimde erişebilir hale gelmesi, muhbirler ve araştırmacı gazeteciler için ağırlaştırılmış cezalar öngörülmesi de örgütün eleştirdiği noktalar arasında.

Hükümete reform önerileri

Raporda, Türkiye hükümetine yönelik bazı önerilere de yer veriliyor. Raporun yazarı Türkiye uzmanı Emma Sinclair-Webb'e göre, hükümet, haklara saldırmak yerine, onları korumak için başka bir yol izlemeli. Kürt meselesinin çözümü için barış sürecinin hızlandırılması ve güçlendirilmesi, kadınlara yönelik aile içi şiddetin önlenmesi, özellikle basında ve internette mutlak ifade özgürlüğü ve toplanma ve örgütlenme hakkının sağlanması insan hakları alanında gerçekleştirilmesi gerekenler arasında.

Ayrıca, örgüte göre, bir milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye'de mülteci krizinin yaratabileceği toplumsal gerginlikleri önlemenin yolu, hükümetin istikrarı sağlaması, mülteci entegrasyonunu gerçekleştirecek politikaları benimsemesi ve ülke içi kutuplaşmayı azaltmasından geçiyor.