Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Her ayrımcılığa bakmıyoruz

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Süleyman Arslan, 2018’in ilk 6 ayında kurumlarına 613 ayrımcılık başvurusu yapıldığını bildirdi. Her ayrımcılık şikayetine bakmadıklarını söyleyen Arslan, "Kanunda tanımlanması lazım; ırk, din, dil, siyasi ve felsefi görüş, yaş, servet, doğum, medeni hal…” dedi.

Hürriyet’ten Zeynep Bilgehan’a konuşan Arslan, kurulun görevlerini "İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda eğitimler vermek, bilinçlendirme, Meclis’e ve Cumhurbaşkanı’na raporlar sunmak gibi görevlerimiz var. Ayrımcılık yasağının ihlali durumundaki şikâyetleri inceliyoruz. Gelen başvuruları 11 kişilik kurulumuz değerlendiriyor” ifadeleriyle anlattı.

Şikayetler artıyor

Süleyman Arslan, kuruma gelen şikâyetlerin zamanla arttığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 sonunda 422 başvuru vardı. 2018 yılı ilk altı ayında Ayrımcılık Yasağıyla ilgili 280, İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi alanında 43, İşkenceye Karşı Ulusal Önleme Mekanizması alanında 251 ve diğer alanlarda 39 olmak üzere toplam 613 başvuru yapıldı. Her ayrımcılığa bakmıyoruz. Kanunda tanımlanması lazım; ırk, din, dil, siyasi ve felsefi görüş, yaş, servet, doğum, medeni hal...

15 bin liraya kadar ceza

Vatandaş doğrudan kurumumuza müracaat ediyor. Başvurular ön incelemeden geçiyor. Gerekli şartları sağlamıyorsa işleme koymuyoruz. Örneğin yargıya intikal etmiş bir konuysa biz bakmıyoruz. İki tarafın ifadesini alıp uzlaşma da teklif edebiliyoruz. Sonuç olmazsa kurulun önüne gidiyor. Gerekirse 1000 lirayla 15 bin lira arasında ceza alabiliyor. Ancak kurumumuzun şikâyet üreten, toplumu şikâyete yönlendiren bir kurum olmasını istemiyoruz. Hak aramayı özendiren ve haksızlık karşısında susmamayı bilen bir toplum olarak sorunları uzlaşarak çözebilir.”

TİHEK'in kuruluşu 1990’ların sonuna dayanıyor. TBMM’de İnsan Hakları Komisyonu kurulmasının ardından 2000’lerin başında Başbakanlık bünyesinde İnsan Hakları Başkanlığı oluşturuldu. Bu başkanlık 2012’ye kadar devam etti. Kurum, insan haklarının kurumsallaşması sürecinde 2016’nın nisan ayında yeniden şekillendirildi. Kuruluşunun Resmi Gazete’de yayınlanması 2017’nin mart ayını buldu. Kurul üyelerinin seçilmesinin ardından geçen mayısta da Süleyman Arslan başkan olarak seçildi.