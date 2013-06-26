Türkiye İnsan Hakları Vakfı: Gezi Parkı tutuklu sayısı 78

Hülya Karabağlı/ Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Gezi Eylemlerine ilişkin derlediği bilgileri paylaştı. Eylemlerin başladığı günden bugüne tutuklananların sayısı 78’e yükseldi. TİHV, Türkiye’de 24 Haziran 2013 tarihi itibariyle gözaltına alınanların sayısını verilerine göre, 3 bin 366 olarak gösterdi.

İçişleri Bakanlığı’nın 22 Haziran 2013 açıklamasında bu rakamın 4 bin 900 olduğu belirtildi. TİHV’in bilgileri şöyle:

Eylemler 30. Günde de devam ediyor

Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013’te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin talep edildiği protestolara dönüşerek İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Bingöl ve Bayburt hariç tüm illerde düzenlenen eylemler 26 Haziran 2013 tarihi itibariyle eylemlerin başlamasının 30. gününde de devam ediyor.

Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz, 24 Haziran 2013’te ifadeye çağrıldığı savcılık tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği Ankara 13. Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adlî kontrol şartı getirilen Ahmet Şahbaz’ın serbest bırakılmasına gerekçe olarak da polis memurunun “meşru müdafaa sınırları içinde kalması” gösterildi.

Adana’da 21 Haziran 2013’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan 5’i daha 24 Haziran 2013’te çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Çarşı taraftar grubundan tutuklu bir kişi ise tahliye edildi.

Böylelikle eylemlerin başladığı günden bu yana tutuklananların sayısı 78’e yükseldi.

Ankara’da 25 Haziran 2013’te eylemler devam ederken polis yine müdahale ederek eylemcilere karşı gaz bombası ve basınçlı/gazlı su kullandı.

TTB’ye göre 8 bin 38 kişi yaralandı

24 Haziran 2013’deki belirlemelere göre tüm Türkiye’de eylemler nedeniyle TTB’ye göre 8038 kişi yaralanarak veya kimyasal gazdan etkilenerek hastanelere/gönüllü revirlere başvurmuştur. Maalesef eylemler nedeniyle gösterilere katılan 4 kişi ile bir polis yaşamını yitirmiştir. [1] Ölümlerin ikisi doğrudan polisin saldırısı nedeniyle gerçekleşmiştir:

3 Haziran 2013 tarihinde Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert hayatını kaybetti. Yapılan otopside ölümün başa alınan iki darbe ile gerçekleştiği belirtildi. Kafa arkasına aldığı darbe sonucu kafatası kırığı ve üzerinde yarım ay şeklinde 4 santimetre çapında kemiğe kadar ulaşan yırtığa rastlandığı belirtildi.