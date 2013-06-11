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TİHV: Gezi parkı eylemlerinde 4 bin 859 kişi yaralandı, 750 gözaltı oldu

TİHV: Hala 2 kişi ağır yaralı halde hastanede tutulmaktadır

11 Haziran 2013 15:35

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı  (TİHV), 28 Mayıs 8 Haziran arasında hak ihlallerinin tablosunu ortaya koydu. 8 Haziran 2013’deki belirlemelere göre, tüm Türkiye’de eylemler nedeniyle 4 bin 859 kişi yaralandı. 2’si eylemci, biri polis biri de temizlik işçisi olmak üzere 4 kişi öldü. Hastanede iki ağır yaralı eylemci  var.  TİHV’in açıklaması şöyle.

 

Plastik mermi kullanıldı

 

Gezi Parkı projesine yönelik 28 Mayıs 2013’te başlayan ve polisin topluma yönelttiği şiddet nedeniyle temel hak ve özgürlükler protestolarına dönüşen 77 ile yayılan eylemler 10 Haziran 2013’te de devam etti.

İstanbul’daki eylemlerin merkezi Taksim Meydanı olurken, polisin meydandan çekilmesi nedeniyle burada çatışma olmazken Gazi Mahallesi’nde hergün saat 21:00’de başlayan eylemlere polis sert şekilde saldırarak eylemcilere karşı gaz bombası, basınçlı su kullanıyor. Bu nedenle hala 2 kişi ağır yaralı halde hastanede tutulmaktadır.

 

735 kişi gözaltına alındı

 

Ankara’da Kızılay Meydanı’nda ve Kuğulu Park çevresindeki eylemlere de polis çok sert saldırarak hem eylemcilere hem de çevreye rastgele gaz bombası atmakta, iddialara göre plastik mermi kullanmaktadır.

Kolluk kuvvetlerinin uyguladığı şiddet nedeniyle çok sayıda insan yaralanmış ve/veya gözaltına alınmıştır.

Ankara’da polisin gösterilere saldırıları sonucu yaralanarak hastaneye başvuran veya kurulan gönüllü revirlere ulaşan toplam kişi sayısı ise 7 Haziran 2013 tarihi itibariyle 1206 olmuştur. Bunların 68’i polistir.

Tüm Türkiye’de 9 Haziran 2013 tarihi itibariyle gözaltına alınanların sayısı ise 2448’e ulaşmıştır. Şu ana kadar tutuklanan kişi sayısı ise 1’dir. 48 kişinin gözaltına alınmasına Twitter mesajları gerekçe gösterilmiştir.

Ankara’da 8 Haziran 2013’e kadar geçen sürede 735 kişi gözaltına alınmıştır.

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