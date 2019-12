Türkiye insan hakları şikâyetlerinde Avrupa ikincisi

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan ihlal başvurularında Türkiye’den gelen şikâyetler başı çekiyor. Mahkeme gündeminde Türkiye’ye karşı yaklaşık 13 bin dava başvurusu bulunuyor.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) için yıllardır başarısının kurbanı olduğu söylenir. Bu gelenek 2009 yılında da bozulmadı.Henüz resmi olmayan verilerine göre, geçen yılsonu itibarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde işlem görmeyi bekleyen dosya sayısı 118 bini aşmış durumda.