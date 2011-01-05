-TÜRKİYE İNGİLİZ TV KANALINDA LONDRA (A.A) - 05.01.2011 - İngiliz televizyon kanalı ITV'de yayımlanan bir programda Türkiye'ye yer verilerek, deve güreşleri, Marmaray Projesi ve Mardan Palace Oteli tanıtıldı. ITV kanalının ünlü gazetecisi ve haber spikeri Trevor McDonald'ın hazırladığı "Gizli Akdeniz" adlı programda, McDonald sırasıyla Güney Fransa, Türkiye ve İtalya'yı ziyaret ediyor. McDonald, Türkiye'de ilk olarak "liman ve üniversite şehri" olarak tanımladığı İzmir'e gidiyor ve İzmir yakınlarında deve güreşlerini izliyor. Deve güreşleriyle ilgili bilgi alan McDonald, "Modern Türkiye'de gelenekler ölmüyor" yorumunu yapıyor. İzmir'in ardından "fantezi dünyasına doğru yola çıktığını" söyleyen McDonald, Antalya'daki Mardan Palace Oteline gidiyor. Sadece otelin açılışında 35 milyon sterlin harcandığını kaydeden İngiliz gazeteci, otelin süit odasını geziyor ve bu odanın geceliğinin 12 bin dolar olduğunu aktarıyor. McDonald'ın son durağı ise İstanbul oluyor. "13 milyon kişi bu şehirde yaşıyor. Tarihi cami ve kiliselerinin yanı sıra İstanbul'u çok özel yapan şey, coğrafi konumu, Asya ile Avrupa'yı birleştiriyor olması" diyen McDonald, İstanbul'un en büyük probleminin trafik olduğunu ve bunun için de Marmaray Projesinin hayata geçirilmesinin büyük önem taşıdığını bildiriyor. Marmaray'ın yapımı sırasında, Bizans dönemine ait birçok tarihi kalıntının bulunduğunu ve bu durumun projenin tamamlanmasını geciktirdiğini söyleyen McDonald, projenin yapımı sırasında ortaya çıkan bu alanları geziyor.