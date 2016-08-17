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Dünya

"Türkiye İncirlik Üssü’nü Rusya’ya açabilir"

"Bu adım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yönelik attığı adımların mantıklı bir devamı olur"

17 Ağustos 2016 10:34

Rusya Federasyon Komitesi Dış İlişkiler Komitesi üyesi İgor Morozov, Türkiye’nin terörle mücadele operasyonlarında İncirlik Üssü’nü Rus Hava Kuvvetleri’nin kullanımına açabileceğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Morozov “Türkiye terörle mücadele operasyonlarında kullanılması için İncirlik Hava Üssü’nü Rus Hava Kuvvetleri’ne açabilir. Bu adım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya’ya yönelik attığı adımların mantıklı bir devamı olur” dedi.

Morozov, böyle bir kararın Suriye ve İran’daki Hmeymim ve Hamadan üslerinin kullanımına ilişkin anlaşmalardan yola çıkılarak alınabileceğini söyledi.

Öte yandan Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov da Erdoğan’ın St. Petersburg ziyareti ve Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında Rusya’yı desteklemeye yönelik isteklerini belirtmesinin ardından böyle bir olasılığı ihtimaller dahilinde gördüğünü söyledi.

Ozerov “Rusya’nın İncirlik’e ihtiyaç duyduğu gibi bir gerçek yok, ancak böyle bir kararın alınması Türkiye’nin sözde değil gerçekten Suriye’deki terörle mücadele operasyonlarında Rusya’ya destek vermek istediğini gösterebilir” dedi.

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