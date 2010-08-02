'Türkiye ince diplomasi taktikleri uyguluyor'

T24- İngiltere'de Arapça yayımlanan El Kudüs El Arabi gazetesinde çıkan bir yazıda, "Türkiye, Ortadoğu'da uyguladığı ince diplomasi taktikleriyle bölgesine güven vererek, gelecek adına güzel şeyler vaat ediyor" ifadeleri yer aldı.





Gazetenin internet sitesinde yer alan, "Türkiye'nin bölgesinde uyguladığı ince diplomasi taktikleri" başlıklı yazıda, İsrail'in 31 mayısta Gazze'ye insani yardım malzemeleri taşıyan gemilere saldırısı sonrasında Türkiye'nin çok önemli bir diplomasi hamlesi başlattığı belirtildi.



Hüsam Dücani imzasıyla yayımlanan yazıda, "Türkiye İsrail'in saldırganlığını akıllı bir politikayla tüm dünyaya iyi bir şekilde duyurdu" ifadesi kullanıldı.



Türk halkının Türkiye'nin dış politikasını beğendiği yorumunda bulunan Dücani, yazısında şu görüşlere yer verdi:



"AB'ye üye birçok ülkenin devlet veya hükümet başkanları, Türkiye'nin artık birliğe üye olmasının zamanın geldiğini söylüyor. İngiltere Başbakanı David Cameron'un Türkiye'nin AB'ye girmesi yönündeki sözleri bence Türkiye'nin bölgesinde ne kadar önemli bir ülke olduğunu gösteriyor. Türk halkı da Türkiye'nin AB'ye girmeyi çoktan hak ettiğini düşünüyor".



"Türkiye'nin doğu ve batı ülkeleriyle geliştirdiği ikili ilişkileri sayesinde kendisinden kolay vazgeçilemez bir ülke haline geldiğini" vurgulayan Dücani, "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören önemli bir ülkedir" ifadesini kullandı.