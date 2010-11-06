-TÜRKİYE, IMF'NİN 20. EN BÜYÜK ÜYESİ WASHINGTON (A.A) - 06.11.2010 - Türkiye, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), 20'nci en büyük üyesi oldu. IMF İcra Direktörleri Kurulu, tüm gün süren görüşmeler sonrasında idari reform teklifini onayladı. Gelişen ekonomilerin oy gücünün artıran reform sonucunda, Türkiye'nin kota payı da arttı. Türkiye'nin kotasının, yüzde 0.658'ten yüzde 0.977'ye çıkması öneriliyor. Türkiye'nin, oy payı da yüzde 0.953 olacak. Böylece, Türkiye'nin 2008 reformundan sonra yüzde 0,6 civarında olan IMF'deki kotası yüzde 1'e yaklaşmış oldu. Bu oranla Türkiye, IMF'nin en büyük 20'nci üyesi konumuna geldi. Reform sonucunda, fonun en büyük üç üyesi sıralamasında ABD ve Japonya ile birlikte Çin'in yer alması en dikkat çekici unsur oldu. IMF'deki, reform sonrasında ilk 20 en büyük üye, sırasıyla ABD, Japonya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Hindistan, Rusya, Brezilya, Kanada, Suudi Arabistan, İspanya, Meksika, Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Belçika, İsviçre ve Türkiye olacak.