‘Türkiye IMF’den kotasının üstünde kredi çekebilir’

IMF Türkiye Temsilcisi eski yardımcısı Christian Keller, Türkiye'nin, kotasının yükselmesi nedeniyle Fon'dan, kotasının üstünde kaynak sağlayabileceğini söyledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye Temsilcisi eski yardımcısı Christian Keller, Türkiye'nin, kotasının yükselmesi nedeniyle Fon'dan, kotasının üstünde kaynak sağlayabileceğini söyledi.



Halen İngiliz Barclays bankasının ekonomisti olan Christian Keller, Türkiye'nin, IMF ile yapacağı anlaşmanın tipinden çok, yeterli bir miktarı kapsayarak bir an önce olmasının önem taşıdığını vurguladı.



IMF ile teknik görüşmelerin sürdüğünü belirten Keller, tarafların karar vermesi durumunda, yeni Stand-by anlaşmasının birkaç haftada tamamlanabileceğini kaydetti.



Türkiye'nin, mevcut koşullarda acil Fon kaynağına ihtiyaç duymaması nedeniyle İhtiyati stand-by'ın Türkiye'nin beklentileriyle daha uygun göründüğünü belirten Keller, ancak, ileride daha yüksek miktarda bir kaynağa ihtiyaç duyması halinde piyasalara verilen mesajın tersine dönebileceğini kaydetti.



Türkiye kotasının üstünde kredi çekebilir



Türkiye'nin gerçek anlamda dış finansman ihtiyacına bakıldığında, 20 milyar dolarlık IMF kaynağının yeterli olabileceğine dikkati çeken Keller, Türkiye gibi kotasının yüzde 300'ünü aşan ülkelerin gerçekleştirdiği anlaşmaların İhtiyati Stand-by olmasının zor olduğunu, ancak imkansız olmadığını kaydetti.



IMF'nin, İzlanda ve Macaristan gibi ülkelerin, kotalarının yüzde 1000'i aşmasına imkan verdiğini, Türkiye'nin de, daha önceleri kotası daha düşük olmasına rağmen, kotasının yüzde 1600'ü üzerinde kredi alabildiğini hatırlattı.



Christian Keller, Türkiye'nin, Fon'daki son reformun ardından artan kotası itibarıyla, kotasının üstünde bir mali kaynak sağlayabileceğini vurguladı.



Brezilya örneği



Türkiye'nin, IMF ile yapacağı anlaşmanın, piyasalara vereceği mesaj açısından, zaman ve miktar açılarından önem taşıdığına dikkati çeken Keller, anlaşmanın şeklinin önemli olmadığını, 2001 yılında, Brezilya örneğinde olduğu gibi büyük kaynaklı bir İhtiyati Stand-By anlaşması da gerçekleştirebileceğini söyledi.



Christian Keller, 2006 ve 2007 yıllarında, IMF Türkiye Masasına bağlı Türkiye Temsilcisi yardımcısı olarak görev yaptı.

