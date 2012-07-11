Türkiye IMF'de yeni bir görev aldı

Türkiye, IMF'nin ana yönetim organı olan 24 üyeli İcra Direktörleri Kurulu'nda 2012 yılında İcra Direktör Vekili, 2014 yılında ise İcra Direktörü olarak yer alacak.

Hazine Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında kabul edilen ve gerçekleşmesinde Türkiye'nin etkin bir rol oynadığı IMF Kota ve Yönetim Reformu olumlu sonuçlar vermeye başladı.

Reform kapsamında, Türkiye'nin mevcut grubunda bulunan ülkelerden Belçika ve Lüksemburg, halihazırda Hollanda'nın İcra Direktörlüğünü yürüttüğü gruba geçme kararı aldı. Avusturya, Türkiye, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Beyaz Rusya, Slovenya ve Kosova'nın yer aldığı grup üyesi diğer ülkeler mevcut grubu devam ettirecek.

Türkiye, IMF Kota ve Yönetim Reformu henüz hayata geçmemesine rağmen 2012-2014 döneminde IMF'de İcra Direktörü Vekilliği görevini yürütecek.

2014'te Türkiye icra direktörü

2014 sonrasında grupta İcra Direktörlüğü pozisyonu, ülkelerin göreli oy güçlerine paralel olarak dönüşüme tabi olacak.

Bu kapsamda, 2014-2016 döneminde İcra Direktörlüğü pozisyonunu Türkiye üstlenecek. Daha sonra, 2016-2018 döneminde İcra Direktörlüğü'nü Çek Cumhuriyeti veya Macaristan yürütecek. 2018-2020 döneminde söz konusu görevi tekrar Türkiye üstlenecek. 2020-2022 döneminde ise İcra Direktörlüğü Macaristan veya Çek Cumhuriyeti'ne geçecek.

Türkiye, İcra Direktörlüğü'nü yürütmediği dönemlerde, İcra Direktör Vekilliği görevini üstlenecek.

Reform kapsamında, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nda geçtiğimiz dönemde Avustralya ve Kore İcra Direktörlüğü pozisyonunu dönüşümlü olarak yürütme kararı vermişti. Önümüzdeki dönemde, benzer biçimde Hollanda ile Belçika ve İsviçre ile Polonya kendi gruplarında İcra Direktörlüğü pozisyonunu dönüşümlü olarak yürütecek.

Eğilmez: Önemli gelişme

CNBC-e yorumcusu Mahfi Eğilmez, konuyla ilgili olarak, "Çok önemli bir gelişme. Orada Türkiye de söz sahibi olacak" dedi.